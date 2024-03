Massaly sonne la mobilisation pour Amadou Ba et tire sur l’opposition

Les critiques sont comme des murmures d’oiseaux dérangeant mais incapables d’empêcher le candidat Amadou Ba d’avancer et de gagner dés le 1er tour.

Amadou Ba est le meilleur profil pour prendre les reines du Sénégal.Son parcours impressionnant, jalonné de succès et de dévouement à la nation ,le place en tête des personnalités politiques les plus qualifiés pour diriger le pays. Brillant technocrate, énarque averti et de haute facture,homme d’état chevronné, Amadou Ba par son parcours et son profil, impose le respect. Le Président Macky Sall a très bientôt flairé le génie et homme d état prospérant en Amadou Ba, technocrate discret ayant un dynamique esprit de méthode et d’organisation pour en faire son digne successeur.Le candidat Amadou Ba n’a pas besoin de l’Etat.

C’est l’état qui a besoin de lui,pour ce qu’il est et ce qu’il dit dans son apopée.Amadou Ba ou l’homme de la situation ,il serait inconcevable de confier l’avenir du Sénégal désormais producteur d’hydrocarbures et situé dans une zone de tensions sécuritaires multiples à des aventuriers populistes dont l’imaginaire est issu des courants extrêmes. Notre pays ne peut faire face aux défis e l’extrémiste violent,des tentations illibérales et de la défiance croissante vis à vis du politique sans inventer un nouveau pacte républicain.

A côté des infrastructures, il nous faut propulser un imaginaire d’espérance dans un pays dont la jeunesse constitue l’écrasante majorité. C’est ainsi qu’on écrit un erratum dans lequel cette jeunesse s’inscrit pour s’éloigner de la manipulation, des mensonges et des aventures dangereuses. Nous ne devons pas jouer de l’avenir du Sénégal. L’Etat ne doit pas être laissé entre les mains inexpertes. C’est un devoir de chacun de nous de travailler pour l’élection du candidat Amadou Ba

Au regard des réalisations de son Excellence MR le Président Macky Sall, nous n’avons pas besoin de solutions (référence au titre du livre programme de Sonko;solutions) surtout venant d’une coalition dangereuse pour la stabilité du pays qui ne maîtrisent pas les rouages de l’état. Le candidat Amadou Ba est le seul capable de maintenir l’exceptionnel bilan du Président Macky Sall.

Je lance un appel à l’unité pour la consolidation de tous les responsables de Benno Bokk Yaakaar de travailler la main dans la main pour le triomphe du candidat Amadou Ba et lui réserver une mobilisation exceptionnelle le mercredi 20mars à Thies.

Mouhamadou Lamine Massaly

Président du parti Union pour une nouvelle république (UNR)