Matar Ba félicite les Lionnes qualifiées en quarts de finale

Le ministre des Sports, Matar Bâ a réagi suite à la qualification des Lionnes de football en quarts de finale de la Can féminines de football au Maroc. Félicitant d’abord les protégés de Mame Moussa Cissé, le ministre des Sports parle d’entrée historique et fulgurante dans la cour des grands »

«C’est avec une grande fierté empreinte de reconnaissance et de satisfaction que je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations et mes encouragements à notre équipe nationale féminine qui vient de se qualifier aux quarts dans le cadre de la CAN 2022 au Maroc. Une entrée historique et fulgurante dans la « cour des grandes. Une confirmation du potentiel, du talent et surtout de la détermination de nos représentantes à aller le plus loin possible dans cette compétition. Les perspectives s’annoncent prometteuses. Bravo et bonne continuation. Le meilleur est à venir », a écrit sur Twitter le ministre des sports.