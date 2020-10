Matchs Amicaux : Un remplaçant trouvé pour Sadio Mané…

A Rabat, depuis hier, dimanche, avec ses collaborateurs du staff technique, du Directeur technique national (Dtn), Mayacine Mar, Aliou Cissé est en train de peaufiner sa stratégie pour venir à bout des «Lions de l’Atlas» et des Mouribatounes de la Mauritanie, lors des matchs amicaux des 9 et 13 octobre 2020, respectivement à Rabat et à Thiès.

A cet effet, pour pallier à l’absence de Sadio Mané, le sélectionneur national a fait appel à Mamadou Loum Ndiaye du Fc Porto, informe l’instance sur son site officiel. Et de préciser que le gardien Clément Diop qui a été retenu par son club (Impact Montréal), parce qu’ayant des matches importants à jouer en championnat, ne sera remplacé. Du coup, les Lions joueront avec seulement deux gardiens, Edouard Mendy et Bingourou Kamara le nouveau portier. Ainsi, la Fédération souligne qu’en lieu et place des 25 «Lions» convoqués, le groupe sera réduit à 24 et comptera ses premiers pensionnaires ce lundi avant d’afficher le plein mardi, comme nous vous l’annoncions, avec les arrivées de Boulaye Dia, Habib Diallo, Ousseynou Bâ et Pape Abou Cissé