Ziguinchor : Un enseignant écourte sa vie par pendaison à Oussouye

Les faits se sont déroulés ce Dimanche 5 Septembre à Oussouye ou un enseignant du nom de Dominique Diatta âgé de 40 ans s’est donné la mort par pendaison. Son corps sans vie a été retrouvé dans la forêt pendu sur un arbre nous a confié un des ses proches : « Dominique a quitté son domicile vers 05 heures du matin pour se rendre dans la brousse. Depuis lors on ne l’a plus revu et c’est aux environs de 9h qu’on a retrouvé son corps sans vie pendu sous un arbre » informe-t-il.

Selon les dernières informations avant de quitter son domicile, l’homme âgé de plus de 40 ans avait écrit une missive dans laquelle il aurait expliqué à son épouse et certains de ses proches le mobile de son acte.

Dominique Diatta marié et pére de deux enfants, originaire de Carabane était jusqu’à ce jour professeur d’espagnol au lycée Aline Sitoé Diatta d’Oussouye. Sa mort intervient en ce jour ou le monde célèbre la journée de l’enseignant. Une journée célébrée dans la douleur et la tristesse par ses collègues qui ont du mal à comprendre l’acte de celui qu’ils considèrent comme étant « un homme intègre et dynamique ».

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG