Mbao : La fuite du Maire et du ministre Abdou Karim Sall

Les populations de Keur Mbaye Fall dans la commune de Mbao vivent un véritable calvaire avec les inondations. Une situation dans laquelle elles vivent depuis Mathusalem. Et selon elles, les causes de leur malheur sont le maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Pouye et le ministre de l’environnement Abdou Karim Sall. Fatiguées de cette situation ces populations menacent.

Hier vendredi, les dernières pluies enregistrées sur la capitale sénégalaise n’ont pas fait que des heureux à Keur Mbaye Fall. Ce « village » situé dans la commune de Mbao a été la proie à de fortes inondations au grand dam des populations qui n’avaient que leurs yeux larmoyants pour constater les dégâts.

En effet dans le populeux quartier dénommé « Dekh Ba » beaucoup de maisons baignent dans les eaux. Un tour dans ledit quartier a permis de voir combien les dégâts sont importants. D’où l’appel de détresse de la population qui pointe du doigt le laxisme de la mairie mais aussi indexe la responsabilité du ministre de l’environnement qui habite cette commune.

Le laxisme du Maire et la fuite en avant du ministre Abdou Karim Sall pointés du doigt

S’il y a une part de volonté divine dans ces inondations, il y a aussi une part de négligence de la part des autorités de la Commune de Mbao. Ce du moins si l’on en croit les populations qui nous ont approchées. En effet, selon ces dernières, « les responsables de cette situation ne sont personnes d’autres qu’Abdoulaye Pouye dit Obama, maire de la Commune et Abdou Karim Sall (AKS), actuel ministre de l’environnement ».

Un étang (les habitants l’appellent « petit fleuve ») qui traverse le quartier est la cause principale de tous leur malheur. En effet celui-ci en période de cru se déverse dans les maisons environnantes et de surcroit inonde le quartier et ceux des alentours. Mais les populations pointent du doigt « Obama » et AKS car selon elles, ses deux leaders politiques à Mbao utilisent leur drame pour satisfaire leurs problèmes personnels. « Ce fleuve qui se trouve être de leur domaine de compétence à tous les deux, ne devaient pas faire autant de dégâts dans nos quartiers s’ils avaient trouvé une solution pérenne et durable au lieu de faire de la politique politicienne nous n’en serions pas là aujourd’hui » se désole un jeune, seau d’eau à la main.

A noter qu’une unité des sapeurs-pompiers est présente au niveau de la plage de Mbao pour le pompage des eaux. Mais le matériel qu’ils ont sur place, n’est pas suffisant pour pomper tous ces eaux qui viennent de l’étang. Pire encore, les motos pompes dont ils disposent tombent souvent en panne.

La population menace

Cette population à faible revenue ne sait plus à quel Saint se vouer. Lasse de cette situation, elle menace de descendre dans la rue si rien n’est fait dans les plus brefs délais. En ordre de bataille, les habitants de « Dekh Ba » lance un appel au Chef de l’Etat Macky Sall.

