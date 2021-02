Mbour : 37 personnes interpellées…pour violation du couvre-feu

A Mbour, la population se relâche de plus en plus. Pour preuve, durant le week-end, les patrouilles menées par la police dans la capitale de la Petite Côte et à Saly ont permis de mettre la main sur 37 personnes pour violation du couvre-feu, rapporte L’As dans sa parution de ce lundi.

En plus des arrestations, le journal révèle que 05 pièces de véhicules ont été saisies et un véhicule mis en fourrière. Malgré la hausse des cas de covid-19 issus de la contagion communautaire à Mbour, le début de la chaleur pousse les Mbourois à sortir durant la période du couvre-feu.