Mbour : La Police démantèle un réseau de traite de personnes

Un réseau de traite de personnes, de proxénétisme et de prostitution impliquant des personnes de nationalité nigériane, a été démantelé par la police de Mbour. Après recoupement et identification de deux appartements où sont logées lesdites prostituées par deux individus faisant office de protecteurs et tirant profit de leurs activités, interpellation a été faite à 19h45mn des personnes suivantes : Adam’s Lawal, et Julius Gregory Nana.

Les susnommés, après avoir introduit ces dames au Sénégal, leur retirent leurs passeports et les astreignent au remboursement de leurs frais de voyage, s’arrogeant également un droit de regard sur le produit de leurs prestations.

La perquisition effectuée chez le nommé Adam’Lawal a permis la saisie de : 7 CNI de dames nigérianes, 01 passeport d’une desdites dames, 01 photocopie d’un passeport, 03 photocopies de CNI nigérianes, 08 reçus de transferts d’argent, 07 téléphones portables, 01 ordinateur portable, 03 carnets d’inscription au fichier sanitaire, 34 préservatifs et 60 Dalassis.

La perquisition effectuée chez Julius Nana a permis la saisie de 02 ordinateurs portables MacBook, 01 IPAD, 02 disques durs, 01 tablette, 08 téléphones portables, 02 cahiers portant inscriptions de noms et de sommes d’argent, 08 reçus de transferts d’argent, 07 cartes GAB, 03 montres plaquées or.