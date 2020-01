Mbour : Le président du quai de pêche retire sa plainte

Tout est bien qui finit bien ! L’imam Ababacar Sy Samb a réuni les habitants dudit quartier pour les réconcilier suite aux échauffourées après l’annonce d’un projet de construction d’un quai à Tefess. Hier, ils se sont retrouvées pour fumer le calumet de la paix.

» Ces temps passés, c’était très houleux dans le quartier. C’est quelque chose que l’on regrette beaucoup. C’est pour cela qu’on s’est réuni en présence de l’imam pour nous réconcilier. C’est nous dans nous, c’est une chose à laquelle on ne s’attendait pas. On est des parents et on ne peut pas se séparer. J’ai retiré la plainte que j’avais déposé en tant que responsable du quai », explique Adama Sall, président du quai de pêche de Mbour sur Seneweb.

Pour rappel, le 23 décembre dernier une véritable razzia a été faite aux locaux sis du quai de pêche. Tout a été brûlé.