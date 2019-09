Me Amadou Sall : « si je suis exclu du PDS, je porte plainte »

« Je ne suis pas sorti du pds et je n’accepterais pas d’être exclu du PDS. Je suis prêt à le battre pour défendre mon dû et je suis prêt à ester en justice quiconque oserait le faire…Avec tout ce que j’ai vécu avec le PDS, la prison et les persécutions de toutes sortes, je n’accepterai jamais d’exclu sans raison du PDS. Si cela arrive, je suis prêt à porter l’affaire devant le tribunal » a dit Me Amadou Sall, ancien ministre de la justice sous Wade et membre du comité directeur du PDS qui était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall.