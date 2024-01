Me Ciré Clédor Ly…du barreau à la comédie : Il a fui le conseil constitutionnel pour une raison

On le savait avocat tenace et bon politicien râleur comme Sonko. Mais on ne savait pas qu’il jouait la comédie. Et il le fait très bien. Me Ciré Clédor Ly, avocat au Barreau de Dakar vient de faire usage de son don de comédien pour tromper le Conseil constitutionnel et tous les acteurs politiques. Il vient de poser un acte stratégique qui relance Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle. Le sort de Sonko devrait être scellé dans la matinée du samedi. Mais le don de comédie de Maître Clédor Ciré Ly a joué en faveur de Sonko qui reste encore elligible à la présidentielle.

Ousmane Sonko est toujours dans la course à la présidentielle et ce, grâce à son mandataire Me Clédor Ciré Ly. La coalition qui porte la candidature de Sonko devrait être vérifiée samedi matin au Conseil constitutionnel en présence de son mandataire. Et lors de cette rencontre, le sort de Sonko devait être scellé. Si le Conseil constitutionnel constate l’absence d’un document, le candidat est aussitôt recalé de la course à la présidentielle.

Me Ciré Clédor Ly était convoqué samedi matin à 10 heures. Mais il manquera à l’appel. Me Clédor Ciré Ly donne comme argument, un malaise qui l’a empêché de venir. Mais Me Clédor sait très bien ce qu’il fait. Ce malaise, c’est juste de la comédie. Me Ciré Clédor Ly a cherché à gagner du temps. Pour un moment attendu par tous les observateurs, voilà qu’il nous sort le coup d’un malaise, pour ne pas se présenter devant le Conseil constitutionnel.

On le connait avocat, ensuite, politicien manipulateur et menteur, mais cette fois, il est comédien. Dans le domaine de la comédie, il montre qu’il peut rivaliser avec les maîtres dans ce domaine et qui sont des professionnels du métier. Tout le monde ne s’attendait à un tel coup de la part de Me Ciré Ly qui donnait l’assurance auparavant qu’Ousmane Sonko remplissait tous les critères et que son dossier devait être retenu.

Il a trouvé un moyen pour berner tous ceux qui étaient à l’écoute du Conseil constitutionnel concernant le sort d’Ousmane Sonko. Moment ne pouvait être plus important, Me Ciré Clédor Ly a choisi de dribbler tout le monde en ne se présentant pas au Conseil constitutionnel. Il a été victime curieusement d’un malaise pour ne pas se présenter au rendez-vous. Une maladie bien imaginaire.

Me Ciré Clédor Ly l’a inventé pour retarder l’échéance. De la sorte, il pourra, après avoir retardé l’examen du dossier de son client par le Conseil constitutionnel, sortir une accusation comme il en a l’habitude contre les autorités qu’il taxera toujours de bloquer le dossier de candidature d’Ousmane Sonko. Il lui faut un argument à faire avaler à l’opinion. Seulement, la manœuvre est grosse cette fois-ci.

Me Ciré Clédor Ly ne pourra tromper personne, à travers cette manœuvre ridicule et saugrenue. Même le dernier né de la pluie sait qu’il bluffe et cherche à manipuler tout le monde. Le dossier présenté par Ousmane Sonko pour sa candidature à l’élection présidentielle de février 2024 est incomplet. Où est-ce qu’Ousmane Sonko a trouvé les fiches de parrainage ? Où est-ce qu’il a obtenu le quitus de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui doit figurer dans les dossiers de candidature ? C’est pour ne pas faire face à toutes ces équations, que Me Ciré Clédor Ly s’est dérobé.

Le mandataire de Sonko connaît la loi. Il sait bien que lorsqu’un mandataire est absent à son rendez-vous au Conseil constitutionnel pour examen de son dossier, il repassera devant les 7 sages lorsque les dossiers de tous les autres candidats auront été examinés. Et lui, ne veut pas se présenter pour l’instant devant le Conseil constitutionnel, car sachant que la candidature d’Ousmane Sonko va être rejetée.

Donc le mandataire de Sonko a joué la comédie mais une comédie stratégique. Sachant que les dossiers de son candidat sont incomplets, le mandataire voulait gagner du temps. Il sait qu’il passera devant le constitutionnel lorsque la liste des candidats aura été épuisée. Et avant que son tour revienne, il aura le temps de chercher les documents manquants et de préparer les militants de l’ex Pastef à un coup tordu de l’administration pour barrer la route à la candidature de Sonko, alors qu’il n’en est rien.

L’avocat devenu comédien a usé d’une bonne stratégie pour relancer Sonko dans la course. Même si c’est peine perdue.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn