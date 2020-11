Me Diaraf Sow défend Aliou Sall contre… « les plumes du mal »

Les méchants ne sont bons qu’à faire ressortir le mérite des hommes de bien.

Les propos du Maire Aliou Sall que vous avez déformés et commentés à tort, sous commande de lâches adversaires corrupteurs et manipulateurs tapis dans l’ombre, sont pourtant très loin de l’interprétation mafieuse, hypocrite et malhonnête que vous en avez faite, publiée, partagée et commentée.

Où se trouve dans ces propos une demande d’imploration du marabout pour une troisième mandat du Président Macky Sall ?

Où se trouve l’humiliation par le marabout dont vous faites part ?

Et vous croyez que nous allons vous laisser continuer à salir la réputation des personnes de valeur qui sont avec le Président ?

Non, c’est terminé. Plume pour plume, écrit pour écrit, commentaire pour commentaire.

Ces pitoyables journaleux qui font cette sale besogne ont toujours une juste récompense divine en retour: des éternels mendiants et comploteurs qui espèrent nourrir leurs progénitures par le sale boulot, la diffamation, l’intox, l’ignominie, le mensonge et la tentative de destruction de l’image d’autrui issu de bonne famille et d’une bonne réputation.

Malheureusement pour ces malheureux qui n’ont pas leurs places dans le milieu de la presse, Aliou Sall devient de plus en plus fort et de plus en plus aimé. Il est dans les cœurs et dans les esprits saints.

Vous faites ressortir les mérites des hommes de bien. Aliou Sall est un homme de bien.

Respect et considération à tous les journalistes de valeurs qui constituent une large majorité et qui font la fierté du Sénégal.

Me Diaraf SOW SG NATIONAL PARTI ADAE/J