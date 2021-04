Me Diaraf Sow : « Mahmoud Saleh…un danger pour Macky »

MAHMOUD SALEH, UN DANGER POUR LE PRÉSIDENT MACKY SALL…Par Me Diaraf SOW

Jamais le palais de la République n’a hébergé un aussi mauvais, nuisible, aussi nocif collaborateur du Président.

Mesquin avec une arrogance et une cruauté inimaginable mais surtout très nuisible envers toute la coalition Benno Bokk Yaakaar y compris les plus braves alliés du Président, la méchanceté de Mahmoud Saleh dépasse tout entendement.

Fumiste et très dangereux, le théoricien du « coup d’état rampant » a réussi le seul pari d’avoir isolé le Président Macky Sall et de lui avoir créé une émeute tout récemment dont la plupart des alliés frustrés du Président ont pris part.

Mahmoud, le maure du palais, a réussi a séparer le Président Macky Sall avec tous ses vrais amis et défenseurs. Aujourd’hui, il tente de combattre Me Diaraf SOW et le parti ADAE/J en étouffant tous nos correspondances destinées au Chef de l’État, Président de Benno Bokk Yaakaar depuis de longs mois.

Mahmoud Saleh n’a pourtant aucune base politique et dans son fief à Mbour, il reste un illustre inconnu. Son impopularité dans l’APR est decrié par tout le monde. ABC fut sa première victime, d’autres s’en suivront. Mahmoud Saleh est indigne des charges qui lui sont confiées en plus d’être incompétent. Il n’a pas le niveau. Personne ne le connais nul part, dans aucune université. Il ne doit son station qu’à la seule volonté du Président et à sa capacité de diviser pour mieux régner ; sa capacité de nuisance aux collaborateurs honnêtes du Président, comme le parti ADAE/J.

D’ailleurs, il n’a aucun niveau universitaire qui doit lui permettre d’être le Directeur de cabinet du Président. Pour être à ce poste, la loi exige, un fonctionnaire qui a au moins une maîtrise, donc de la hiérarchie A, et Mahmoud n’a qu’un seul diplôme : celui de l’indigne conspirateur: Celui qui souhaite tout le temps le malheur à ses propres frères de combat. Saleh n’est en réalité qu’un pitre colporteur de mensonges et de faux rapport qui portent préjudice aux alliés du Président.

Pourtant, le médiocre Mahmoud Saleh a réussi, par ses manigances, combines, complots et balivernes éhontés à écarter de vrais soldats du Président comme Mimi Touré, Boun Abdallah Dionne, Amadou Makhtar Cissé, Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye entre autres qui étaient des unificateurs et qui avaient des bases politiques solides.

Mahmoud est détesté partout à cause de ses comportements. Il passe tout son temps à cabaler, à conspirer.

Même Directeur de cabinet du Président, Mahmoud en veut encore. Il raffole du pouvoir. Il écarte, même, Maître Diaraf SOW, il fait tout pour noyer le parti ADAE/J, les plus fidèles et plus grands défenseurs du Président Macky Sall.

Un Directeur de cabinet du Président est presque un Président, s’il est affamé de pouvoir, cela devient très dangereux pour l’autorité qui l’a nommé. Ce dernier a intérêt à surveiller ses arrières. Car la trahison peut intervenir à tout moment. Il avait trahi Djibo Ka, fondateur de l’URD pour créer l’URD/FAL et pour cheminer avec le Président Abdoulaye Wade avant de le trahir pour rejoindre le Président Macky Sall durant la campagne de 2012 à la recherche de résidus de fonds de campagne. Mahmoud Saleh a fait moins d’une dizaine de partis politiques dont le GOR, LCT, URD, URD/FAL, PDS, APR et à la première occasion, il va trahir le Président Macky Sall. Mahmoud Saleh est un faux-frere, il n’est pas digne de confiance. Mahmoud Saleh n’a aucune utilité pour le Président, au contraire, il est un danger pour le Président Macky Sall.

D’ailleurs, avant sa nomination, tout était dans l’ordre et depuis sa nomination, c’est la catastrophe au sein de la République ; et le Président souffre et agonise à cause de cet homme

Le Président Macky Sall est averti. Mahmoud est un danger pour la République; il doit être mis hors d’état de nuire et demi tout de suite de ses fonctions.

Me Diaraf SOW, Président du parti ADAE/J et de la coalition joowléene.