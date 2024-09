Me Diaraf Sow plaide pour la libération du «commissaire» Keïta

ARRESTATION DU COMMISSAIRE CHEIKHOUNA CHEIKH SAADBOU KEITA, MON MESSAGE AU PM OUSMANE SONKO ET AU NOUVEAU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

En tant que juriste, Maître en Administration Publique, diplômé en Gouvernance Internationale qui a servi pendant des années Maître Ciré Clédor Ly en tant qu’Assistant juridique principal, je reste persuadé que, d’abord, arrêter le Commissaire Keita constitue un frein dangereux pour la démocratie sénégalaise qui semble de plus en plus reculer depuis un certain temps; ensuite, je reste convaincu que ces propos relatant avec humour un malentendu entre le Président de la République et son Premier Ministre ne sont d’aucune gravité qui méritent une mesure de garde à vue ou arrestation, sauf si nous sommes en règlement de compte politique.

Également le Commissaire Keita à ce que je sache ne constitue aucun danger pour la société qui mérite une arrestation encore moins un emprisonnement.

Le plus grave de tout cela est que le Commissaire Keita n’est pas en bonne santé.

Je demande humblement au Premier Ministre Ousmane SONKO d’œuvrer pour sa libération car en démocratie, les contradictions sont les règles et le faire libérer immédiatement ne fera que lui grandir.

En un certain moment, il faut savoir faire preuve de grandeur et de dépassement.

Me Diaraf SOW Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Conseiller Spécial auprès du Président du Conseil Économique Social et Environnemental