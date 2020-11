Me Djibril War contre les détracteurs d’Idrisssa Seck : « Qu’on le laisse en paix »

…contre le VAR et en War contre les détracteurs d’Idrissa Seck

Le nouveau Président du Conseil Économique Social et Environnemental ( CESE), M. Idrissa Seck trouve un bon avocat pour faire face à ses détracteurs. Me Djibril War salue et défend la décision responsable et patriotique du patron du parti Rewmi. Le député apériste invite, sur ces entrefaites, les responsables, militants de son parti et les populations de Thiès à faire bloc derrière leur leader qui leur a tout donné : » Les pourfendeurs de M. Idrissa Seck, mus uniquement par une idiote et gratuite méchanceté et une jalousie morbide devraient, d’abord , se rendre à l’évidence .Ils sont appelés à bien se regarder avant de juger cet homme et , ensuite, se comparer à lui .Ils n’ont aucun titre de gloire à leur portée, aucune action à leur actif au niveau de leur localité respective. Idy n’est pas leur égal. Il leur surpasse de très loin. Issu de milieu modeste en terme de parcours académique et combat politique, il a atteint les plus hauts niveaux d’administration et de gestion étatiques : deux fois deuxième (2ème) à la Présidentielle. Je l’encourage à toujours être à côté et à la disposition du Chef de l’État. En terme de réalisations, il a beaucoup fait pour sa région de Thiès et pour son cher pays le Sénégal. Idy a rencontré bon nombre de points d’embûches(prison , éloignement avec sa famille ,ses enfants) , n’empêche, il a brillamment réussi à s’affirmer sur la scène politique nationale, voire internationale « , s’est expliqué M. War qui, d’inviter: » Je salue et défends la décision responsable et patriotique du Président Idrissa Seck. Sur ce, j’invite, par la même occasion, les responsables, militants de Rewmi, les Thièsois, notamment, à faire bloc autour de leur leader pour le bien du Sénégal ».