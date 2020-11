La Presse Sportive Gambienne félicite le ministre Matar Ba

La Presse Gambienne, à travers un communiqué parvenu à Xibaaru, félicite le ministre des Sport Matar Ba pour sa nomination dans le nouveau gouvernement du Président Macky Sall.

Voici le communiqué :

L’Association des journalistes sportifs de Gambie (SJAG) a appris avec grand plaisir votre nomination et votre maintien en tant que ministre des Sports du Sénégal. Nous sommes ravis d’entendre les salutations distinguées, associées à vos efforts considérables pendant votre dernier mandat, que le président Macky Sall a été contraint de demander votre retour. Il s’agit là d’une véritable réussite et appelle une mention spéciale. Nous sommes convaincus que sous votre direction, votre sagesse et vos conseils (sports sénégambiens) s’efforceront d’atteindre des sommets et des réalisations bien plus grands. En tant que président, je vous adresse mes plus sincères félicitations avec mon exécutif et je me réjouis de la poursuite de la coopération bilatérale dans le sport entre le SJAG et l’ANPS, deux associations que vous soutenez généreusement et conseillez. Certes, votre volonté de donner votre temps, vos efforts et vos ressources ainsi que d’exprimer la nécessité pour nos deux associations d’être le catalyseur d’une plus grande coopération sénégambienne traduit votre vision du pouvoir du sport. Nous comprenons que vous n’auriez pas réussi à atteindre cet objectif sans le dévouement et le travail acharné, l’engagement et la persévérance, votre sens élevé de l’intégrité et de l’éthique de travail. Vous avez réussi à mettre le Sénégal sur la carte sportive mondiale et votre héritage après la sécurisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse que vous avez décrits comme un (événement sénégambien) vivra pour toujours.

Au nom de la presse sportive gambienne, du SJAG et en mon nom propre en tant que président, nous VOUS FÉLICITONS. Sincères amitiés Musa Sise Président, SJAG