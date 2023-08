Me Abdoulaye Tall, avocat de Pastef et Ousmane Sonko

Me Tall donne des nouvelles de Sonko : « On l’a trouvé très affaibli »

Hier dimanche, Ousmane Sonko, qui est en grève de la faim, a été admis aux Urgences de l’Hôpital Principal de Dakar. Son avocat Me Abdoulaye Tall a donné de ses nouvelles dans les colonnes de l’Observateur.

«C’est vrai que Ousmane Sonko est bel et bien admis aux urgences à la mi-journée (d’hier, Ndlr). Sa santé s’est fortement dégradée. C’est vers 15 heures qu’on nous (ses avocats) a alertés. Me Ciré Clédor Ly et moi sommes partis le voir à l’hôpital. Il est admis à l’Hôpital Principal de Dakar au Pavillon de la Téranga. C’est dans ce Pavillon qu’Ousmane Sonko est suivi par des médecins militaires », a déclaré la robe noire.

Me Tall de rajouter : « On l’a trouvé très affaibli, mal en point. Sa situation est très inquiétante (…) Son état de santé s’en est dégradé au point que les autorités de l’administration pénitentiaire ont procédé à son évacuation à l’hôpital. Quand nous lui avons rendu visite (hier), on a constaté qu’il est très fatigué. Il parle à peine.»

«Ousmane Sonko poursuit sa grève de la faim et il n’entend pas renoncer, au même titre que le journaliste Pape Alé Niang qui, lui, refuse de s’alimenter et de recevoir des soins. Ousmane Sonko est en situation de détresse. Nous ne l’avons pas trouvé en train de recevoir des soins. Nous l’avons trouvé dans une salle où il est entouré de médecins, mais il refuse de s’alimenter. En tant que ses avocats, nous allons poursuivre le travail pour faire entendre sa voix et démontrer aux autorités (étatiques) que la place de Ousmane Sonko n’est pas à la prison », conclut l’avocat.