Médina : Deux (2) personnes interpellées pour vol de plaques d’égouts

Deux agents d’assainissement en service à la société « Viscas » ont été arrêtés vendredi 12 juillet pour « vol de bien public commis la nuit avec usage de moyen roulant ». Les prévenus P.A.K.Mbengue et A.Diouf ont été conduits hier lundi 15 juillet, au parquet de Dakar et placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusés d’avoir volé deux plaques d’égouts de la société Onas chargée de la gestion du secteur de l’assainissement au niveau national.

D’après le quotidien l’Observateur, les faits se sont déroulés dans la nuit du vendredi 12 au 13 juillet 2024. En effet, lors d’une patrouille dans les rues de Dakar, les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité ont fait irruption à Petersen ; interpellés par le comportement suspect des deux individus descendant d’un taxi avec des plaques d’égouts, les limiers les ont aussitôt approchés pour les interroger sur la provenance des plaques.

Toujours selon le journal, l’un des prévenus A.Diouf à affirmer avoir soustrait les plaques d’égouts dans leur entreprise en compagnie de son collègue P.A.K. Mbengue tous deux travaillant pour le compte de Viscas qui travaille de concert avec l’Office national de l’assainissement. Les policiers ont contacté un des responsables de Viscas, le sieur M. Cissé, qui a confirmé que les mis en cause font partie de l’équipe de pose d’égouts, chargés de déboucher les réseaux d’évacuations des eaux.

Le taximan a été interrogé par les limiers, et affirme avoir été sollicité par les mis en cause, avec qui il a convenu, une course à 2 000 FCFA. C’est ainsi que les deux clients ont placé leurs bagages dans la malle du véhicule. Les policiers ont aussi entendu A.Diouf qui a déclaré être sollicité par la gérante d’un restaurant situé à Petersen qui lui a demandé avec son collègue P.A.K. Mbengue moyennant une somme de 100 mille FCFA deux plaques d’égouts. Les mis en cause se sont rendus vers 2 heures du matin à leur entrepôt, sis au building communal, et ont dérobé les plaques d’égouts. P.A.K. Mbengue lui aussi entendu a confirmé les faits, rapporte l’Observateur.