Meurtre de la famille Diol : Les assassins toujours dans la nature

Plus de deux mois après la tragédie qui a emporté cinq membres de la famille Diol à Denver, la police peine toujours à mettre la main sur les meurtriers qui ont mis le feu dans la maison. Tout au plus, rapporte Libération dans sa livraison du jour la police dispose de photo non exploitables des trois suspects qui portaient des masques et des cagoules. Mais aussi de la marque de leur véhicule, une berline.

Par ailleurs, la récompense offerte contre tout renseignement pouvant conduire aux meurtriers présumés est passée de 14000 à 40000 dollars pour aider à retrouver les coupables de cette tuerie.