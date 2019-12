Michel Drucker : « pourquoi je n’ai pas eu d’enfant »

Ce mercredi 11 décembre, Michel Cymes animait un nouveau numéro, en seconde partie de soirée sur France 2. Michel Drucker était invité afin d’évoquer son actualité médiatique et au cours de l’émission, l’animateur de 77 ans est revenu sur sa paternité qui n’est jamais venue.

Une paternité qui ne lui manque pas. Depuis plus de 50 ans, Michel Drucker est l’un des visages les plus emblématiques du paysage audiovisuel français et cette longévité stupéfiante force l’admiration d’autant plus qu’il cartonne tous les dimanches sur France 2 avec Vivement dimanche prochain. Régulièrement, l’animateur de 77 ans évoque sa vie privée et notamment cette belle histoire d’amour qu’il vit avec Dany Saval depuis plus de 40 ans. Les deux tourtereaux se sont rencontrés en 1972 sur le plateau d’une émission et le coup de foudre fut immédiat.

Un beau-père heureux

Mariée brièvement au compositeur Maurice Jarre, l’actrice française était déjà maman d’une petite fille, Stéfanie, que Michel Drucker a pris aussitôt sous son aile. « Stéfanie, sa fille, avait 5 ans. J’ai eu le coup de foudre pour Stéfanie, je l’ai tout de suite considérée comme ma fille », a récemment confié l’animateur lors d’une interview. Ce mercredi 11 décembre, Michel Cymes présentait un nouveau numéro de ça ne sortira pas d’ici sur France 2. Michel Drucker était notamment invité et ce dernier s’est confié sur cette paternité qui n’est jamais venue.

« J’étais un peu immature »

« Vous n’avez jamais regretté de ne pas avoir eu d’enfant ? », a demandé Michel Cymes à Michel Drucker. « Non parce que la petite Stéphanie avait 5 ans et je vivais un truc de fou, j’avais une carrière à réussir », a débuté le présentateur de Champs-Elysées avant d’ajouter : « J’aurais peut-être pas été le père qu’il fallait à cette époque là. J’étais un peu immature et le temps est passé. Mais bon voilà. Et puis j’ai une autre fille, une petite Cambodgienne qui a fait partie de ma vie. Je l’ai adoptée et elle a fait partie de ma vie pendant 10 ans. Je suis très content comme ça ».