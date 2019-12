Révélation…Claude François n’est pas mort dans sa baignoire

Les circonstances de la mort de Claude François ne seraient pas exactement celles qui ont été révélées il y a 39 ans.

Le 11 mars 1978, les Français apprenaient la mort de l’idole Claude François d’une électrocution. Mais si tout le monde pense qu’il est décédé dans sa baignoire, le livre Claude François 14.284 jours vient enterrer cette hypothèse.

Cet ouvrage revient en effet sur le dernier jour de la vie du chanteur. Et il révèle une information importante : non, il n’est pas mort en réparant une applique murale dans sa baignoire. Les circonstances sont différentes.

Claude François est bien mort électrocuté mais pas dans sa baignoire. En voyant que ses doigts étaient collés à l’applique, il appelle alors sa compagne et son attachée de presse, qui sont présentes dans l’appartement. « Il essaie alors de détacher son index et son majeur en s’aidant de sa main gauche. Impossible. Un cri déchirant, puis deux mots : Help me ! Suivi d’un grand bruit sourd », peut-on lire dans le livre. Il est ensuite sorti de la baignoire avant que les deux femmes n’appellent les secours. Encore vivant lorsque les pompiers arrivent, Claude François ne survivra pas, malgré un massage cardiaque. Il est 14h45, Claude François est mort.