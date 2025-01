Migration circulaire : L’afflux massif des jeunes vers les BAOS inquiète l’ADHA

L’organisation Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) exprime sa vive inquiétude face à l’afflux massif de jeunes Sénégalais vers les guichets des BOAS pour le programme de migration circulaire en Espagne. Ce phénomène, bien qu’étant une expression du droit à la mobilité, reflète des problèmes profonds liés à la réalisation des droits économiques et sociaux, a fait savoir l’ADHA.

L’organisation n’a pas manqué de pointer une crise systémique à plusieurs niveaux : Politiques publiques inadéquates, désespoir socio-économique et une fracture sociale et exode. Bien que légale et encadrée, la migration circulaire reste une réponse temporaire et risque d’accentuer les inégalités en l’absence de mesures d’accompagnement et de perspectives de retour productif.

De l’avis de Adama Mbengue, président de ADHA, « sans accompagnement adéquat et sans garanties pour un retour productif, cette initiative risque de consolider les inégalités et de vider le pays de sa ressource humaine la plus dynamique».

Dans ses recommandations, l’ADHA a appelé à garantir un accès équitable aux droits économiques et sociaux, à développer des opportunités locales attractives et durables et à respecter les engagements internationaux pour assurer un avenir inclusif et équitable.

Pour ADHA, la migration doit être un choix éclairé, non une nécessité dictée par le désespoir.