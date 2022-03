Mimi Touré : « l’homosexualité est interdite et punie par les lois au Sénégal »

Aminata Touré partage l’avis du Président Macky Sall sur la lutte contre l’homosexualité engagée par l’association And Samm Jikko Yi. Alors que cette association composée de religieux cherche à le criminaliser, le chef de l’Etat a répondu que l’acte est déjà banni par la loi sénégalaise. Une position défendue par Mimi Touré, dans une interview avec L’Observateur.

« Il n’y a aucune raison objective pour que cette question fasse polémique. Le Code pénal est très clair, la position du Président Macky Sall est un peu plus claire. L’homosexualité est déjà bannie par la loi sénégalaise, par nos religions chrétienne ou musulmane, par toute les cultures du pays », a défendu Aminata Touré.

Pour elle, si on veut faire de cette lutte une question politicienne pour aller à des élections, c’est autre chose. Mimi Touré a annoncé que leur majorité va aller à la rencontre de toutes les familles religieuses pour réaffirmer ce que le Président Macky Sall a dit urbi et orbi devant les grands de ce monde.

« L’homosexualité est interdite et punie sévèrement par les lois du Sénégal et il continuera à en être ainsi. Comme on parle de « Jikko » (comportement) et de valeurs, il ne faut pas faire dire à notre majorité ce qu’elle n’a jamais dit ni l’accuser de ce qu’elle n’a jamais fait. C’est aussi banni par la religion que d’accuser sciemment à tort son prochain. Nous sommes tous d’honorables pères, mères de famille qui tenons à la bonne morale de nos enfants », a déclaré l’ancienne présidente du CESE.