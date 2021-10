Non, en matière politique, Mimi n’a jamais eu peur de faire ou de dire ce qu’elle pense.

Suite à l’article publié ce matin dans le site xibaaru titré « Mimi Touré a peur…sa carrière politique en jeu« , je voudrais faire savoir à l’auteur de l’article et à tous ceux qui pensent comme lui que Mimi Touré est loin de ressentir une quelconque peur ou trac quand il s’agit de prendre ses responsabilités. En politique, si on choisit d’appartenir à un camp,on doit suivre la cadence des pas pour ne peut saper le moral des troupes. Ce qu’on appelle avoir une discipline de parti.

En réalité, ces moments-ci beaucoup de responsables de notre coalition Benno bokk Yakar déclarent leurs candidatures, en toute liberté, en faisant fi des directives du Président de notre coalition. Et la presse couvre ces événements avec joie,maintenant, comme ces gens-là ont cette liberté de Ton accordez aussi à Mme Aminata Touré (Mimi) l’opportunité de réciter ce qu’elle a appris en politique: ‘la discipline de Parti’ c’est-à-dire respecter à la lettre les directives données par le Président de la coalition tout en étant engagée et déterminée. En politique, la discipline est une qualité de leader.

Pourtant, Mimi pouvait faire comme tout le monde vu son parcours, sa cote de popularité, ses relations avec les hommes politiques et j’en passe. Mais si elle l’avait fait, elle aurait perdu la discipline qu’on lui connaissait. Mimi a reçu une bonne formation politique qui est très solide d’ailleurs donc rien ne peut l’ébranler.

Et puis qui n’a pas essuyé de défaite dans sa carrière politique parmi les hommes politiques sénégalais, trébucher n’est pas ce qui est important mais c’est se relever à temps qui doit intéresser les gens, et elle l’a si bien fait sinon le Président Macky Sall n’aurait pas besoin d’elle à ses côtés. En bonne militante disciplinée, Mimi est à l’écoute du Président Macky Sall ,par ailleurs, Président de la coalition BBY. Enfin, en politique, il faut parler et agir quand il le faut et c’est ça le fort de Mimi.

Abdoulaye Diop responsable Apr kaolack