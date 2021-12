Mlomp : Les personnes handicapées se penchent sur leur situation

Les personnes en situation de handicap du Sénégal se sont données rendez-vous ce Vendredi 3 Décembre à Oussouye, précisément à Mlomp pour célébrer la journée internationale qui leur est dédiée.

Dans la région de Ziguinchor, environ 60.000 personnes sont en situation de handicap et elles rencontrent d’énormes difficultés. Sur le plan social ou sanitaire, elles se disent marginalisées. Il s’y ajoute qu’elles voyagent difficilement et ne trouvent presque pas de travail à cause de leur situation. Des conditions inacceptables que ces personnes dénoncent et invitent les autorités à, enfin, agir.

Cette journée coïncide avec la grève des transporteurs qui a eu des impacts négatif sur la mobilisation. Ceux de Bignona, par exemple ont rallié très tard Oussouye. En effet, les transporteurs ont voulu les empêcher de prendre des cars pour y aller. Leurs véhicules ont été bloqués pendant une longue durée au alentours du service départemental de l’action sociale. Il a fallu l’intervention des responsables de la gare routière de Bignona et des autorités administratives pour décanter la situation aux environs de 12h30. La délégation à pu quitter Bignona sous escorte de la gendarmerie