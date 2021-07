Mody Niang traité de vieux mercenaire par…

« Maudit » Niang : Ce vieux mercenaire, à la vie négativement chargée !

« On ne peut battre son adversaire que par l’amour et non la haine. La haine est la forme la plus subtile de la violence. La haine blesse celui qui hait, et non le haï. » Cette citation de Ghandi caractérise systématiquement « Maudit » Niang.

De ce fait, l’officier d’état civil de ta Mairie aurait pu mentionner sur ton acte de naissance « Maudit » au lieu de « Mody » pour coller à ta personne, ta personnalité, ton passé, bref ta vie mais rassures toi, je m’en charge.

Nous avons constaté à l’instar de tous les Sénégalais ton un acharnement, un déferlement de haine sans commune mesure sur le Président Abdoulaye Wade, sa famille et le parti démocratique sénégalais.

« Maudit » Niang que vaut ta vie comparée à celle du vieux Président Politicien comme tu aimes qualifier Maître Abdoulaye Wade ? Qu’as-tu fait pour le Sénégal ? Quelle est ta contribution pour la consolidation de la démocratie sénégalaise ?

« Maudit » Niang on ne s’attaque jamais et de manière haineuse à un monument sans être rappelé à l’ordre. Maître Abdoulaye Wade est hors de portée de personnes comme toi, fondamentalement rongées par la haine. Il n’est pas votre égal, le Président Wade est l’homme préféré des Sénégalais, on le respecte !

« Maudit » Niang, cette prostitution intellectuelle à laquelle tu t’adonnes doit cesser. Tu es un mercenaire à la solde de commanditaires qui n’ont pas le courage d’affronter le Président Wade et son parti.

« Maudit » Niang, votre triste vie, faite d’échecs et couronnée de malheurs ne doit pas vous pousser à s’attaquer aveuglément et méchamment à un homme qui a consacré toute sa vie à sa Patrie.

« Maudit » Niang, pourquoi dans tes récurrentes diatribes contre le Président Wade, tu ne mentionnes jamais ses belles et durables réussites et réalisations ?

Rappelle-toi de cette fameuse citation de Macky Sall qui à propos de l’homme qui t’empêche de vivre disait : « vous êtes au Sénégal ce que Napoléon fut à la France, à chaque fois qu’on eut besoin d’un seul tous les regards sont tournés vers vous Maître, comme Roosevelt qui tira l’Amérique de la récession, vous avez fini de donner aux éléphants blancs leurs couleurs naturelles » !

Abdou Diouf cria également à l’endroit du Président Abdoulaye Wade qu’il est « un homme de cœur et de générosité dont l’engagement pour la paix a été constant, déterminé et efficace ».

Le Président Américain Barack Obama saisira la balle au rebond en témoignant lors de sa visite au Sénégal que « les USA n’ont pas aidé le Président Wade, mais il a réalisé de belles choses au Sénégal ».

Je termine cette longue liste d’hommages, de consécrations et de reconnaissance par ce bel élan d’amour, de sympathie et de considération que le peuple sénégalais dans son écrasante majorité ne cesse de témoigner au Président Wade, allant même jusqu’à créer le fameux slogan « Gorgui Danio Dioume » pour exprimer leur regret par rapport à son départ du pouvoir.

« Maudit » Niang, tu es même plus rancunier et haineux que Macky Sall à l’égard du Président Wade. Nous pouvons comprendre que tu ne sois pas en phase avec sa vision politique qui il faut le rappeler a fait du Sénégal une entité motrice de la renaissance économique de l’Afrique.

Mais vouloir systématiquement et de manière honteusement aveuglée détruire l’œuvre du bâtisseur Wade, nous ne l’accepterons plus.

« Maudit » Niang, tes mensonges, ta haine et ta malhonnêteté maladive se heurterons à notre courage et notre détermination à faire face à ton entreprise manifeste de démolition de l’œuvre du Président Wade.

« Maudit » Niang, tu es maudit, et seuls les hommes comme toi osent s’attaquer de cette manière à une œuvre divine aussi vitale, aussi primordiale, aussi indispensable que l’homme du 19 mars 2000.

Vive le Sénégal,

Vive Maître Abdoulaye Wade,

Vive notre candidat Karim Wade,

Vive le PDS,

Ibrahima Diop,

Chargé de la communication et porte-parole

De la fédération PDS/France