Mohamed Diallo : « Les sénégalais doivent être protégés contre… »

Je veux incarner le dialogue et le rassemblement (Par Dr Mohamed Diallo)

Le Sénégal a besoin de tous ses valeureux fils. Nous devons maintenant aller de l’avant. Construisons ensemble un avenir commun et désirable.

La nature du débat public est une nécessité absolue pour consolider la démocratie au Sénégal. Nous devons rétablir la confiance des citoyens dans la politique et les mobiliser dans des aspirations utiles et fécondes. Cela passe par l’exigence de responsabilité. Soyons les vigiles de la République.

Le destin de notre pays est exceptionnel, nous portons des valeurs universelles et sommes tous, ensemble, appelés à ne pas ménager nos efforts afin que le Sénégal redevienne ce pays grand par ses hommes et son histoire, ce géant de la démocratie africaine.

J’en appelle à votre mobilisation afin qu’ensemble nous redonnions sens à notre devise, un peuple, un but, une foi.

L’entreprenariat doit être au service du progrès économique et social. L’état peut faire beaucoup dans ce sens en soutenant les startups, en défendant nos grandes entreprises, en simulant la créativité et l’innovation mais surtout, il faudra investir dans la recherche et l’innovation technologique et créer des passerelles entre l’entreprise et l’université.

L’écologie est un enjeu important de notre temps. Il faut mettre le pas vers une politique environnementale pérenne et développer la conscience écologique citoyenne. Les sénégalais doivent être protégés contre les différents types de pollution qui menacent la santé publique et l’économie. Ils ont le droit de bénéficier d’espaces de respiration, de profiter d’un cadre de vie sain.

Il est de notre devoir, à tout un chacun, d’incarner ce génie sénégalais qui a inspiré et inspire encore la marche de l’Afrique vers le progrès.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Président de la coalition Naataangué Askan Wi