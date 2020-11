Moïse Rampino : « Macky Sall un vendeur d’illusions »

Macky Sall, un vendeur d’illusions !

Jadis opposant, il s’était engagé à former un gouvernement de 25 ministres. Il avait juré de faire un mandat de 05 ans, il en a fait 7. Il nous avait promis de réduire le train de vie de l’Etat à travers une gestion sobre et vertueuse. Toutefois, en plus d’avoir augmenté inutilement le nombre de députés, il a créé le CESE, le HCCT, la CNDT et le HCDS pour caser sa clientèle politique. Ces 05 institutions budgétivores comptent plus de 500 membres qui sont grassement payés le mois à coup de centaines de millions de FCFA par le contribuable Sénégalais. Il nous avait promis de résorber le chômage en créant 50 000 emplois par an. Cependant, depuis qu’il est à la tête de ce pays, les entreprises nationales mettent la clef sous le paillasson les unes après les autres. Concomitamment, les acteurs du BTP broient du noir au quotidien. Non seulement, ils sont privés de marchés mais l’Etat peine à éponger ses 250 milliards de FCFA de dette intérieure. Conséquence, ils ne peuvent plus recruter et sont même parfois obligés de libérer certains employés pour amoindrir leurs charges.

Ce que nous attendons donc du président Macky Sall, vu qu’il a du mal à respecter sa parole, c’est au moins qu’il fasse preuve de patriotisme afin de résorber le chômage qui a pris des proportions inquiétantes. Le Sénégal compte actuellement à peine 1000 entreprises qui emploient prés de 200 000 salariés. Ce qui ne fait même pas 1,25% de la population. Les apéristes vous parleront du PRODAC, de la DER ou du Fongip. Ils ajouteront que le président de la république a recruté 10 000 ASP et 5500 personnes dans la fonction publique pour inverser la tendance. Je leur dis que ceci est un cuisant aveu d’échec. Pour votre gouverne, l’Etat n’a pas pour vocation de créer des emplois. L’Etat doit créer les conditions propices pour que le privé national produise de la richesse, crée des emplois tout en participant au budget de l’Etat en s’acquittant de ses impôts. C’est à partir de cet instant que le taux de croissance sera en corrélation avec le vécu des Sénégalais.

Le chef de l’Etat a l’habitude de nous parler d’un taux de croissance de 7% alors que cette croissance est essentiellement extravertie parce que tirée par les entreprises étrangères. Paralysé, le secteur primaire marche par la tête. Le chef de l’Etat, en ratifiant les APE, a fini d’achever nos paysans et éleveurs. Les pêcheurs sont victimes des licences abusivement accordées aux chalutiers étrangers qui ont fini de piller le peu de ressources qui restaient sur nos côtes. Le secondaire, qui devait transformer les productions agricoles, animales et halieutiques ; tire le diable par la queue. La Sonacos, qui a à peine collecté 50 000 tonnes d’arachides sur les 150 000 tonnes initialement prévues lors de la précédente campagne arachidière, en est l’exemple le plus patent. Ne parlons pas du privé Sénégalais car il n’existe plus. Diamniadio, ville désertique où plus de 1000 milliards de FCFA y ont été injectés, a fait la part belle aux Chinois et Turcs. Seul le tertiaire tente de relever la tête mais appartient aux non Sénégalais.

Les apéristes, pour camoufler l’incompétence notoire de leur chef, vous parleront alors de la carte d’égalité des chances, du PUDC, de la CMU et de la bourse de la sécurité sociale. Il faut alors leur faire comprendre très chers concitoyens que pour que ce système socialiste puisse fonctionner convenablement ; il faut que le nombre de ceux qui paient soit largement supérieur à ceux qui sollicitent les services du système. En d’autre terme, seul 1,25% doit être demandeur et non le contraire. Preuve de plus que nous avons des ignares à la tête de ce pays.

Quelqu’un qui n’est pas capable de comprendre ce qu’est une structure économique doit il prétendre diriger un quartier à fortiori un Etat ? Non. Macky Sall a la volonté de bien faire mais malheureusement son inintelligence est si abyssale qu’il est impuissant face à cette pauvreté galopante et généralisée. Ce qu’il n’a pas réussi en 08 ans de pouvoir pourra-t’il l’accomplir en 3 ans ? Non. Il a beau remanier, bourlinguer, changer ses pions ; il n’y arrivera pas car le navire Sénégal a déjà commencé à prendre de l’eau. Il nous faut un autre capitaine parce que celui qui devait nous conduire à bord a perdu le nord. Il est non seulement victime d’une sévère carence intellectuelle mais plus grave son cerveau est constipé. Nous ne pouvons plus rien attendre de lui.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino