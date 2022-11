Mondial au Qatar : La réponse salée d’Infantino aux européens

A la veille du coup d’envoi de la 22e édition du mondial de football, le président de la FIFA, Gianni Infantino, n’a pas laissé passer les nombreuses critiques sur sa décision d’organiser la Coupe du Monde au Qatar, où le traitement des travailleurs migrants et les droits des personnes LGBTQ + ont été à l’honneur. « Nous avons appris de très nombreuses leçons de certains Européens, du monde occidental », a-t-il dit à la veille du match d’ouverture du tournoi dimanche.

Infantino de lancer : « Je pense que pour ce que nous, Européens, avons fait au cours des 3 000 dernières années, nous devrions nous excuser pour les 3 000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens. (…) Aujourd’hui, je me sens Qatari. Aujourd’hui, je me sens Arabe. Aujourd’hui, je me sens Africain. Aujourd’hui, je me sens gay. Aujourd’hui, je me sens handicapé. Aujourd’hui, je me sens (comme) un travailleur migrant », a-t-il répondu à ses détracteurs.

Le patron de la FIFA a, par ailleurs, suggéré à l’Europe de « faire comme le Qatar » en laissant entrer les travailleurs migrants. « Si l’Europe se souciait vraiment du destin de ces jeunes. L’Europe pourrait faire comme le Qatar, créer des canaux légaux, où au moins un certain nombre, un pourcentage de ces travailleurs pourraient venir. Baisse des revenus… mais donnez-leur un peu d’espoir, donnez-leur un avenir. Cela signifie que nous ne devons pas pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas, ici au Qatar également, bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui doivent être corrigées », a lancé Infantino dont les propos sont rapportés par Igfm.