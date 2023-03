Moussa Taye demande à Macky Sall de faire ses valises

Taxawu Senegaal de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall n’a pas mis du temps à remettre les pendules à l’heure sur l’éventuel 3e mandat de Macky Sall. Dans une interview avec un journal français le chef de l’État a justifié et validé sa candidature en 2024, « alors que la Constitution lui interdit ». Moussa Taye, porte-parole de Khalifa Sall a demandé au patron de Benno Bokk Yakaar de faire ses valises.

« Quand la sphère d’un Président est infestée de transhumants et de courtisans, l’arrogance devient le principe de gouvernance. Or, « l’arrogance précède la ruine ». Monsieur le président, la vérité juridique est que vous êtes bel et bien à votre « second et dernier mandat ». La sagesse vous recommande de préparer votre départ pour préserver l’unité et la cohésion nationales», a dit Moussa Taye, dans une note reprise par Pressafrik.

Il ajoute : « Mais lorsque l’on est entouré d’une ribambelle d’incompétents avec à la tête votre pot de fleur de premier ministre, j’imagine la difficulté à trouver un héritier qui porte le flambeau. Mais qu’à cela ne tienne, faites vos valises car l’heure du départ approche ».