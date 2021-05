Moussa Tine : «Tous les sondages donnent Macky Sall perdant »

Le fondateur de l’Alliance démocratique « Pencoo » a une autre lecture du redécoupage administratif initié par le Pouvoir. Selon Moussa Tine, il ne faut pas dissocier cette réforme aux élections locales à venir.

« Le régime passe son temps à faire des sondages. Et cela devrait aussi être permis aux médias. Le gouvernement ne doit pas en avoir le monopole et ajuster en fonction des intérêts politiques de Macky Sall. Aujourd’hui, tous les sondages le donnent perdant. Et c’est pour inverser la tendance qu’il cherche à redessiner la cartographie de Dakar. Il le fait en fonction de ses faiblesses pour essayer de renverser la tendance », analyse le membre de la coalition “Taxawu Ndakaru” qui était l’invité de Walf Tv

S’agissant de la déclaration de candidature de Barthélémy Dias avec qui il partage la même coalition, Moussa Tine déclare ne pas y voir des inconvénients. Selon lui, le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a le droit d’avoir des ambitions. « Et il n’a pas de problème avec Khalifa Sall. Chacun dans la coalition a le droit d’être candidat, mais il faut le faire dans le cadre de la coalition », soutient l’allié de Khalifa Sall.

Les élections municipales et départementales, communément appelées locales, sont prévues le 23 janvier 2022.