Moustapha Ba (Directeur du Budget) : « L’exécution du PRES connaît un franc succès… »

Mamadou Moustapha Ba, Directeur du Budget, a, au cours d’une rencontre, vanté les performances de l’économie sénégalaise sous le magistère du Président Macky. » Nous sommes toujours dans le Plan Sénégal Émergent (PSE). 2014-2035 avec une vision de Monsieur le Président de la République son Excellence Macky Sall : un Sénégal Émergent en 2035 avec une société solidaire dans un État de droit », a- t-il précisé.

A l’en croire toujours : « Cette vision est déclinée en une stratégie décennale 2014-2023 articulée autour de trois axes : axe 1: transformation structurelle et croissance ; axe 2: capital humain protection sociale et développement durable ; axe 3 : gouvernance, institutions, paix et revenant sur la pertinence du Programme de Résilience Économique et Social (PRES), il fait savoir: » Le taux d’exécution du budget a atteint 99, 87% , avec une prépondérance des investissements financés sur des ressources internes et externes qui ont porté sur un montant 1338,5milliards FCFA, avec un niveau maîtrisé du service de la dette.(…). Au stade actuel, l’exécution du PRES connaît un franc succès grâce à la célérité apportée dans les procédures de contractualisation et de paiement et à l’appui financier de nos partenaires ».