Moustapha Diakhaté : « L’Amérique insulte leur pays et certains sénégalais exultent »

Au lieu d’applaudir l’ingérence des Etats-Unis sur les affaires de leur pays, les patriotes de pacotille n’ont pas un mot pour rappeler au département d’état américain son silence face aux dictateurs arabo pétroliers, sa molle réaction devant le sauvage meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et le mensonge de George W. Bush sur l’existence d’armes biologiques et chimiques, mensonges qui ont servi de prétexte pour envahir et détruire l’Iraq et le honteux camp de concentration et torture de Gouantánamo.