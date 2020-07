Moustapha Diakhaté traité d’ingrat par l’APR

UN CHIEN RECONNAISSANT VAUT MIEUX QU’UN HOMME INGRAT.

« La plus forte ingratitude n’est pas d’oublier ce qu’on a fait pour nous, mais de le payer par la flatterie. » Plus ingrat que cet homme n’existe pas au Sénégal. Et comme on dit, si le ridicule tuait, cet homme allait déjà être enterré. Voilà une race de personne qui doit disparaître sur cette terre car ils inoculent leurs bactéries à cette jeunesse accrochée aux réseaux sociaux qui les voient pondre sur leurs pages Facebook, Twitter, Instagram et autres, des incongruités qui frisent la dignité humaine.

Ils croient que le monde s’arrête juste à leurs pieds, ils ne pensent pas à leur mort, à leur histoire, à leur famille et à leur patrie qui devaient pourtant les honorer. Ils sont sur tous les plateaux de télévision avec des animatrices et animateurs fidèles de Satan. Hélas, ils seront toujours bannis car ils ne savent pas que leur ambition personnelle et le bien public exigent une éducation perpétuelle qui précède et suit l’entrée, le maintien et la sortie de la sphère politique.

Mais aussi, ils ignorent que Dieu est toujours du côté de la vérité. Et à partir de ce moment, il devrait régler par là leur façon de procéder, à tous les âges de la vie qui doit contenir la DIGNITÉ, LA RECONNAISSANCE, LA SAGESSE, LE BON SENS qui englobe l’éthique et la déontologie, LA RETENUE face aux désirs, L’EXEMPLARITÉ citoyenne adossée à la croyance religieuse.

Un citoyen exemplaire, un leader exemplaire, un porteur de voix exemplaire, un responsable politique exemplaire ne doit jamais soupeser de façon continue ses désirs privés à l’aune d’une perception séparée des exigences de sa Nation. Son caractère devrait être tel que ses désirs personnels n’obtiendront satisfaction qu’en se mettant au service de son pays: c’est ce que son Excellence le président Macky SALL appelle « avoir le Sénégal au cœur », mais pas avoir ses ambitions personnelles au cœur au point de chercher coûte que coûte à détruire tout ce qui peut l’être avec toutes les manières et tous les moyens possibles en tout lieux et tout temps. Dommage !

Si nous avions tous le Sénégal au cœur, les insultes, calomnies, délation, médisance, chantage et autres pratiques se transformeraient en conseils qui passeraient par d’autres canaux plus indiqués que la presse des 100 sens qui veut se faire une place au soleil de Ndakarou. J’ai dit.

Malick Wade Gueye APR (depuis Marseille)