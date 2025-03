Moustapha Sarré…une «tache noire» dans le gouvernement de Sonko

Moustapha Sarré a mis le gouvernement de Ousmane Sonko dans une position délicate. Ce membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au cœur d’une grosse polémique. Il s’est aventuré à jouer aux enquêteurs sur le décès du ministre Moustapha Bâ de graves allégations qui doivent être élucidés pour la bonne marche du PROJET !

Dans le nouveau gouvernement, il y a des ministres qui doivent apprendre à remuer la langue sept (7) fois avant de parler ! Moustapha Sarré fait sans doute partie de ces personnes. Le porte-parole du gouvernement et membre du parti Pastef est depuis mardi au cœur d’une grosse polémique. À force de trop parler, il a fini par s’embourber dans un dossier qui le dépasse. Mais qui met le régime actuel dans une très mauvaise position. Mais qu’a t-il donc dit de grave pour se faire lyncher ?

Pour avoir une réponse à cette question, il faut fouiller dans les propos qu’il a tenu lors de la journée de réflexion et de partage organisée par la JPS de Mbao. «Ils ont menti sur les chiffres. Ils ont menti également aux partenaires. L’ancien ministre Moustapha Bâ était le premier à être reçu par le président de la République et par son Premier ministre pour leur dire que les chiffres n’étaient pas exacts», a-t-il martelé. Concernant le décès de ce dernier, M. Sarre a fait une révélation choquante. «Il a été tué dans des conditions troubles», a-t-il déclaré. Selon lui, M. Bâ était resté plusieurs jours sans donner de nouvelles. «Il faut que l’on cherche à comprendre ce qui s’est passé avec le décès de Moustapha Bâ», a-t-il insisté.

Cette déclaration sur la mort de Moustapha Bâ l’a mis dans des problèmes qu’il pouvait éviter. Mais faut dire que le patriote préfère jouer la carte du dilatoire. «Soyons clairs : comme tout citoyen, j’ai le droit de m’interroger sur des faits marquants de notre actualité, sans pour autant faire d’affirmations. Ceux qui veulent faire diversion pour éviter les débats de fond sur la gouvernance et l’avenir du pays se fatiguent en vain. Pendant qu’ils polémiquent, nous avançons, déterminés à bâtir un Sénégal nouveau, sur la base de la vérité, de la rigueur et du développement pour tous», s’est-il expliqué sans convaincre.

En faisant une telle erreur, Moustapha Bâ démontre combien les personnes qui sont autour de Ousmane Sonko ont la langue fourchue. Les nouveaux ministres et Directeurs Généraux (DG) parlent par émotion. Le patriote de Mbao oublie sûrement que sa parole compte dès lors qu’il est le porte-parole du Gouvernement. En temps que porte-parole, il transmet les positions officielles du gouvernement, gère la communication avec les médias et assure une cohérence dans les messages publics.

Son rôle est essentiel pour garantir une communication claire, cohérente et officielle entre le gouvernement et les citoyens. Alors quand il fera des déclarations controversées, le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ne seront pas épargnés. Beaucoup penseront qu’ils bénissent les erreurs de leurs partisans. Alors que c’est loin d’être le cas. Ces personnes sont juste des catastrophes en matière de communication. Moustapha Sarré est devenu une «tâche noire» pour le PROJET. Ces déclarations solitaires risquent de le perdre.

Pourtant s’il était un bon communicant, il aurait été en mesure de passer son message politique sans compromettre l’image du nouveau régime. Il pouvait tout bonnement développer son argumentaire sur la fausseté des chiffres sans évoquer la disparition de l’ancien Ministre Moustapha Ba. Maintenant qu’il s’est aventuré sur cette voie, il devrait dire à la justice d’où il tient ces informations. Des personnes comme le doyen Adama Gaye ont été arrêté pour moins que celà.

L’heure est venue pour le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko de faire le ménage autour d’eux. Pour une bonne santé du PROJET, certaines personnes n’ont plus leur place au Conseil des ministres. Ce nouveau régime a besoin d’un grand nettoyage pour se débarrasser des «gros boulets». De tels individus ont démontré leur limite. On ne peut pas persister dans la bêtise.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn