Moustapha Sy touché par la Covid-19…Voici ce qu’il disait de la maladie

Selon des informations de nos confrères des « Echos », Serigne Moustapha Sy Responsable moral des Moustarchidines est touché Covid-19. Et toujours selon la même source, Serigne Moustapha Sy, terrassé par le Covid-19, est interné à l’hôpital Principal.

Voici ce que le marabout disait du coronavirus…

Lors d’une conférence religieuse tenue à Tavaouane, samedi 11 juillet, Serigne Moustapha Sy a , entre autres, abordé deux questions fondamentales : Dieu a-t-il envoyé le coronavirus pour punir les humains ? Où cette maladie est-elle le fuit d’un complot ?

« Le coronavirus, s’agit-il d’un simple virus ou un soldat de Dieu pour régler des comptes? », interroge le guide des « Moustarchidine wal Moustarchidaty« , Serigne Moustapha Sy, samedi 11 juillet, lors d’une conférence à Tivaouane.

Avant son développement, le guide religieux précise que le coronavirus est un soldat de Dieu, ajoutant qu’il y a deux paramètres à prendre en compte dans l’analyse : la maladie et le remède.

De l’avis du conférencier, la maladie est comme un soldat dans une caserne dont son chef serait le nom de Dieu (Mountaqiim) celui qui venge. Le remède est aussi un soldat dans un caserne dont le chef est le nom de Dieu (Salam), celui qui donne la paix, ajoute Serigne Moustapha Sy.

Pour comprendre leurs relations, il faut connaître entre les deux soldats qui a la priorité, fait savoir le religieux.

Dans ses explications, il affirme que ce qui est valable sur le plan médical est aussi valable sur le plan mystique. Et les sages mystiques sont doués pour percer le secret.

« Le Coronavirus, s’agit-il d’une théorie de complot ? », telle est le seconde question traitée par Serigne Moustapha Sy. De prime abord, il répond que Dieu seul sait, mais ajoute que ce qui est perplexe dans l’avènement du coronavirus, c’est que souvent, la pandémie a été préalablement scénarisée dans les films.

Il rappelle qu’avant le début de l’apparition de la maladie, un film dénommé « Mission Impossible » était passé sur Canal Plus, où Tom Cruise était l’acteur principal et dans lequel il était question de faire des attentats au Vatican, haut lieu de la chrétienté, détruire la Mecque, lieu saint le plus élevé en Islam, mais aussi de faire un attentat à Jérusalem.

Dans ce film évoqué, il s’agissait de détruire tous les grands symboles de ces lieux saints. Et ce qui intrigue dans la gestion du coronavirus par les Etats, c’est que tous les lieux saints (mosquées, églises, synagogues) sont fermés pour éviter la propagation du virus.

C’est qui semble être le plus incroyable aux yeux du conférencier, c’est le fait d’avoir réussi à fermer les hauts lieux saints des capitales religieuses des trois religions révélées pour, dit-on , des raisons sanitaires alors qu’ils continuent leurs conseils des ministres, leurs réunions parlementaires, ce, en prenant comme prétexte le respect de la distanciation, le port des masques etc. Pourquoi tout cela est-il possible et prier dans les mosquées ne l’est-il pas ?, s’interroge le guide religieux.

Source Info15