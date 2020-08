Covid-19…Bamba Fall hospitalisé, Amadou Sall guéri

Le maire de la Médina Bamba Fall positif à la covid-19

Il n’est pas apparu en public depuis un bon bout de temps. Le très actif maire de la Médina a été testé positif au coronavirus depuis une dizaine de jours. Des sources renseignent que Bamba Fall est interné à l’hôpital Principal de Dakar, mais son état de santé est stable. Cette information a failli échapper à nos radars. Contrairement aux autres acteurs politiques et autres autorités infectées par le coronavirus, l’édile de la Médina n’a pas jugé nécessaire d’informer le public de sa maladie.

Me Amadou Sall guéri de la Covid-19

L’ancien ministre de la Justice sous Me Abdoulaye Wade a chopé le coronavirus. Me Amadou Sall a été testé positif à la Covid-19 depuis quelques jours. C’est lui-même qui a donné l’information en annonçant en même temps sa guérison. A l’en croire, à la suite de deux tests négatifs, il a quitté l’hôpital, «le corps endolori certes mais bien soulagé du virus meurtrier». Rendant grâce à Dieu, l’avocat remercie du fond du cœur les médecins et tout le personnel soignant comme non soignant qui ont fait preuve d’abnégation, de patience, de compétence mais surtout de générosité.

Source L’AS