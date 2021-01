Nécrologie : Décès du Cinéaste Cheikh Ngaido Bâ

Le cinéaste et Grand homme de culture, Cheikh Ngaido Bâ, n’est plus. Membre du Conseil économique social et environnemental (CESE), il a été emporté par une maladie ce dimanche.

Né le 10 juin 1949, il fut assistant d’autres metteurs en scène sénégalais comme Mahama Traoré, ou Ababacar Samb. En 1974, il fit son entrée à la télévision sénégalaise comme réalisateur. Entre 1972-1976, il était réalisateur-producteur à l’ORTS (Office de Radio Télévision du Sénégal), l’ancêtres de l’actuelle RTS (Radio Télévision Sénégalaise).

Président de l’association des cinéastes du Sénégal jusqu’à son rappel à Dieu, Cheikh Ngaido Bâ a rendu son dernier souffle à l’Hôpital Principal de Dakar.

Xibaaru présente ses condoléances à sa famille.