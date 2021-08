Nécrologie : L’Orchestra Baobab perd son guitariste…Barthélémy Atisso

Le mythique guitariste du Baobab Gouye Gui de Dakar Barthélémy Atisso. Il est un avocat togolais et guitariste autodidacte, surtout connu pour son travail avec le groupe panafricain basé au Sénégal Orchestra Baobab, rapporte Emedia.

Attisso s’installe à Dakar en 1966 pour étudier le droit à l’Université de Dakar. Il s’est mis à la guitare pour gagner de l’argent, jouant dans la scène des clubs et rejoignant le Star Band. Au début des années 1970, il a rejoint Orchestra Baobab et a porté le succès du groupe dans les années 1980. Lorsque le groupe s’est dissous en 1987, Attisso est retourné au Togo pour pratiquer le droit. Il n’a joué de la guitare qu’à la réunion de 2001, et a enregistré et tourné avec Orchestra Baobab depuis, bien qu’il ait également maintenu sa pratique à Lomé, rajoute la Source.