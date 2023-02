TUNISIE : L’APPEL DU FRAPP À MANIFESTER PARTOUT CONTRE LA NÉGROPHOBIE EN COURS EN TUNISIE

Les africains noirs sont traqués et victimes de chasse à l’homme en Tunisie actuellement.

Nos dirigeants se taisent et se terrent comme à leur habitude.

Le FRAPP appelle tous les africains d’ici et de la diaspora à :

– déposer des lettres de condamnation contre les autorités de nos pays au niveau des ministères des affaires étrangères, des ambassades et consulats de nos propres pays et pour exiger que nos pays protègent les Noirs en Tunisie et ailleurs

– déposer des lettres de condamnation des propos racistes du président tunisien au niveau de toutes les ambassades de la Tunisie et l’arrêt immédiat de la chasse à l’homme noir en Tunisie et la protection par la Tunisie des Noirs

– organiser des manifestations devant les ambassades de la Tunisie et les ambassades de nos pays

Dans cette perspective, le FRAPP annonce:

– ce lundi 27 février 2023 à 10h00 une délégation du FRAPP dirigée par le député Guy Marius Sagna déposera une lettre de protestation au niveau du ministère des affaires étrangères du Sénégal (place de l’indépendance)

– ce lundi le FRAPP déposera en même temps une lettre de condamnation de la chasse à l’homme noir à l’ambassade de la Tunisie à Dakar et une lettre informant le préfet de Dakar d’une manifestation qui aura lieu vendredi devant l’ambassade de la Tunisie au Sénégal.

Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP

Dakar, le samedi 25 février 2023