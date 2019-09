Neymar retenu contre sa volonté au PSG…Paris jubile

Mercato : Neymar, une grande victoire pour le PSG ?

Le Paris Saint-Germain va finalement retenir Neymar contre sa volonté. Les champions de France n’ont pas plié aux exigences du Brésilien et à la pression du FC Barcelone, ce qui permet d’affirmer la supériorité du club sur les individualités, mais ne peut pas non plus masquer en retour un problème de fond plus handicapant.

Pour le Paris Saint-Germain, c’est un été très agité qui doit s’achever lundi soir, lorsque le mercato estival sera officiellement terminé. Une fois n’est pas coutume, le recrutement a été plutôt calme, avec seulement 80 millions d’euros dépensés pour faire venir Idrissa Gueye (Everton), Abdou Diallo (Borussia Dortmund), Pablo Sarabia (FC Séville), mais aussi Ander Herrera (Manchester United), sans oublier les jeunes Mitchell Bakker (Ajax Amsterdam) ou Marcin Bulka (Chelsea). Sans l’épineux dossier Neymar, donc, l’intersaison 2019 aurait été plutôt tranquille pour les Rouge et Bleu. Oui mais voilà, la star brésilienne a fait des siennes, et réclamé à cor à cri son transfert au FC Barcelone. Sauf que, samedi soir, face à la complexité du dossier et au timing toujours plus serré, l’ancien prodige du Santos FC se serait fait une raison.

L’international auriverde va donc rester en France en 2019-2020, contre son gré. Difficile de nier l’évidence, c’est bien lui le grand perdant de cette affaire. Neymar et son clan ont travaillé leur communication estivale pour bien prouver à tous à quel point il n’était pas attaché au club de la capitale, mais bien plus à ses « racines » catalanes. Ces « racines » à qui il avait tourné le dos il y a seulement deux ans, pour participer pleinement au projet francilien, y prendre son envol vers un Ballon d’or espéré, et y garnir considérablement son compte en banque. L’image planétaire du numéro 10 est désormais déplorable, et il devra se préparer à vivre des moments très compliqués lorsqu’il portera de nouveau le maillot du PSG.

Pourquoi les joueurs ne veulent pas venir ?

Un PSG qui n’a lui pas dévié d’un iota de sa ligne de conduite. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne pouvaient décemment pas se plier aux exigences de « Ney » sans y perdre une bonne dose de crédit. Le président et le directeur sportif n’ont pas accepté de laisser repartir la recrue la plus chère de l’histoire (222 millions d’euros) pour une somme trop « dérisoire » sous prétexte de se montrer arrangeant avec le Barça et son ex. Une façon comme une autre, aussi, de s’affirmer un peu plus face à un club catalan avec qui les relations sont plutôt froides depuis quelques années ? Et pour cause, les Blaugranas auraient tenté plusieurs fois de recruter des joueurs du PSG comme Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti ou Adrien Rabiot, par le biais de méthodes contestables. Les joueurs auraient été contactés en amont, et poussés à mettre la pression sur leur direction dans le but de faciliter ensuite les négociations autour d’une indemnité de transfert.

En retour, les Parisiens avaient fini par activer la clause libératoire de Neymar, ce qui paraissait jusqu’alors impossible de l’autre côté des Pyrénées. Et cela a eu pour impact direct de changer le marché, avec notamment une inflation des montants exigés pour les transferts de joueurs, et une hausse considérable des sommes fixées sur les clauses libératoires, obligatoires en Espagne. Le PSG a donc montré ses muscles à sa diva et aux Blaugranas dans ce dossier, mais le message reçu en parallèle n’est pas forcément optimiste. En effet, avec cette affaire, le projet parisien, un peu à l’arrêt à l’échelle de la Ligue des champions, est confronté à un certain manque d’attrait de la part des plus grands joueurs. Neymar veut partir, et il s’est avéré que plusieurs Blaugranas auraient eux refusé de venir du côté du Parc des Princes, Ivan Rakitic et Ousmane Dembélé en tête, sans oublier Philippe Coutinho, désormais au Bayern Munich. A Leonardo de redonner un nouvel élan à l’ère QSI, mais il faudra pour cela attendre l’été 2020.