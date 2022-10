Nicolas Bassene : « Le Sénégal est en crise de valeurs »

Dans un contexte généralisé de violences (physique, morale, psychologique) exercées par tous (intellectuels, autorités, hommes de Dieu, citoyens lambda et politiciens) sur leurs semblables, le Sénégal est plausiblement un pays où la crise des valeurs est réelle.

En ces temps d’incertitudes où les mots grossiers et les maux sont légion, il est intéressant de rappeler la valeur de certaines vertus morales qui avaient garanti la paix, la quiétude, la sérénité et le vivre ensemble sociétal et social dans une harmonie unique et enviée. Le Sénégal avait des sociétés organisées, hiérarchisées, travailleuses, solidaires, endurantes avec une foi inébranlable à Dieu. Des sociétés qui se conformaient obligatoirement sans rechigner aux vertus sociétales et sociales.

Au demeurant, comprendre la force du Sénégal jadis c’est scruter les valeurs sur lesquelles les sociétés se fondaient pour éduquer leurs populations. Bien que n’étant pas écrites ces valeurs se transmettaient- dans le processus d’éducation-à la base par nos parents et/ou nos marabouts et/ou nos prêtres (daara, séminaire, maison). Ce mélange socioreligieux a fortifié et a assuré l’harmonie sociétale et sociale du pays. Ainsi, les vertus telles que le jom (le sens de l’honneur), le ngor (la noblesse de caractère), le teggin, le yar (la courtoisie, la politesse), le njub (la droiture, l’honnêteté), le màndu (l’intégrité, la circonspection), le dëgg (la vérité, la bonne foi) et le fulla ak fayda (le sens de la dignité ou la magnanimité), le sago, nit ku teey, dal, (la maîtrise de soi, un être prudent, pondéré), le fit (le courage), le muñ (l’endurance, la longanimité), le kersa (la pudeur), le sutura (discrétion, non divulgation des faiblesses et défauts des gens ), le woyof (la modestie, l’humilité et la simplicité), le kollëre (la fidélité), la teraanga, nit ku tabe, yéwén, laabir (l’hospitalité, un être généreux, d’une grande libéralité, charitable) et le ubbeeku, nit ku yaatu (l’ouverture, un être ouvert) ont été la bréviaire de plusieurs générations et le ciment des sociétés.

Ces générations s’identifiaient, s’exprimaient et vivaient de façon individuelle et collective ces vertus profondément. Personne ne voulait déroger à la règle. Cela a valu la consolidation des relations inter religion, inter ethnique, inter régionale et même inter génération. Chemin faisant, ces vertus ont formé le même type d’homme et de femmes à faire triompher la même morale de l’honneur. Nous avons ainsi assisté à une belle harmonie car le dire et le faire s’alliaient ensemble. Du coup, le respect de ces valeurs, a été utile à tous, et a été une pratique commune, gouvernée par l’obligation de ne pas faire une exception pour soi-même.

A contrario de cette vie merveilleuse jadis, la pauvreté, l’itinérance, le décrochage scolaire, la globalisation, la mondialisation et les réseaux sociaux entre autre affectent, aujourd’hui, nos sociétés. Au fil du temps les comportements, au gré des mutations de nos valeurs, de nos identités ont changé et ont fini par épouser d’autres valeurs qui sont à l’opposé de celles décrites plus haut. Ces nouvelles valeurs ou contre-valeurs pouvant être résumé en un seul mot « ay door » (littéralement signifie taper) qui n’est rien d’autre la nouvelle version du type de sénégalais dont l’indiscipline, le voyeurisme, la délinquance, le je m’en foutisme, le non-respect de la parole donnée…sont scrupuleusement respectés, adulés et convoités.

Aujourd’hui, la nouvelle vertu « ay door » (ruse, mensonge, vole déguisé, leurre…) est érigée en vertu cardinale par bon nombre de sénégalais et a fini par réduire au néant les valeurs léguées par nos ancêtres jugées caduques. Ainsi, nous sommes confrontés à un monstre qui est semblable à l’eau, c’est-à-dire une fois une fois versée, on ne peut plus ramasser. A cet effet, la dissimulation, les fausses promesses, le mensonge et le non-respect de ses engagements et de la parole donnée sont élevés au rang de valeurs par les sociétés.

En définitive, là où chacun ne se trouve tenu par ses engagements que dans la mesure où cela l’arrange, les vertus sociétales et sociales ne valent plus rien. Notre Sénégal est confronté aujourd’hui sur de telles prémisses c’est pourquoi il ne peut qu’être violent. C’est un Sénégal où les plus faibles payant le prix le plus fort, cessent d’accorder le moindre crédit à la parole de l’éthique, de la morale, de la politique et même de la religion. Dans la chaîne de transmission des valeurs édictées par nos ancêtres quel maillon n’a pas joué son rôle : Est le religieux, les parents ou les politiques ?

Nicolas Silandibithe BASSENE