Nigeria : une femme de 68 ans donne naissance à des jumeaux

Après 43 ans de vie en couple, ils espéraient un enfant en vain mais Noah Adenuga, 70 ans, et sa femme 68 ans, ont finalement eu la chance qu’ils n’ont jamais eue. Ils ont eu droit à des jumeaux.

C’est à l’hôpital Universitaire d’État de Lagos, que ce fait surprenant a eu lieu. Les dirigeants de ce centre hospitalier ont annoncé qu’une femme de 68 ans avait accouché de jumeaux. Cette nouvelle qui attentionne plusieurs personnes qui se disent être surprises, est le fruit de longues années de démarches et d’espoir. Le vieux couple a toujours espéré avoir un enfant.

Aujourd’hui, il n’en a pas un, mais deux. La femme âgée de 68 ans et son mari ont poursuivi ce rêve jusqu’à sa réalisation. Selon le père des jumeaux, Noah Adenuga, il a fallu 43 ans et 3 tentatives infructueuses de fécondation In Vitro avant de concevoir leurs bébés. Ils sont passés par tous les moyens pour être parents.

L’heureux papa indique que cette volonté et ce désir fou d’avoir un héritier, les avaient poussés à faire un déplacement jusqu’au Royaume-Uni. N’ayant pas le résultat escompté, ils sont revenus au pays où un groupe de médecins spécialisés en fertilité lui est venu en aide. Grâce au coup de pouce, de cette association, Noah Adenuga et sa femme ont pu avoir leurs jumeaux.

Le Dr Adeyemi Okunowo a affirmé que la naissance des jumeaux était un “miracle”. Ce docteur qui a pris la femme de 68 ans en charge, a également fait remarquer que le couple avait pris un risque pour la grossesse à cause de l’âge avancé de la femme. Les jeunes parents de 70 et 68 ans sont rentrés chez eux puisque tout le monde se porte bien.