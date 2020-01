Nikos Aliaga : un gros salaire…mais il prend le transport

Les visages du PAF ne nous sont pas inconnus. Ils et elles accompagnent les Français dans leur quotidien… Mais quels sont leurs véritables salaires ? Entre l’animation de The Voice, et autres contrats avec TF1, Nikos Aliagas profite d’un salaire mensuel de 30 000 euros. Avec ce salaire, les françaiqs ne le voient pas prendre le transport en commun…

« Un jour, dans la gare de Bordeaux, on m’a demandé : « Vous êtes Nikos ? » J’ai dit : « Oui. » Et la personne m’a répondu : « Mais non, vous mentez, c’est pas vous Nikos. » C’était bien lui mais son interlocuteur pensait voir son sosie, pour la simple raison que dans l’entendement populaire, une personnalité ayant un si gros salaire comme Nikos Aliagas ne pouvait pas prendre, de surcroît dans des conditions aussi difficiles, le même transport en commun que lui, voyageur lambda. Avec son salaire, Nikos aliagas devrait en principe voyager en première classe !