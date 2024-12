Nioro : La municipalité immortalise Mamadou Moustapha Ba

Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C’est ce qu’a compris la commune de Nioro qui a décidé de baptiser son stade au nom de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre, décédé le lundi 4 novembre dernier en France, à l’âge de 59 ans. La décision a été prise à l’occasion du conseil municipal, selon L’As.

Il faut rappeler que Mamadou Moustapha Ba est titulaire d’un diplôme de politique de développement et un Master en gestion et administration publique à l’Institut de politique et de gestion du développement de l’Université d’Anvers, d’où il est sorti major de sa promotion en 1998 et 1999. Il est diplômé de l’École nationale d’économie appliquée de Dakar en 1991. Entre 1992 et 2000, « Bosquier » était chargé de programmes à la Direction de la coopération économique et financière (DCEF).

Puis de 2001 à 2006, il était chef du bureau primaire de la DCEF. En 2007, il devient le directeur-adjoint de la coopération économique et financière, avant de prendre la tête de cette direction en mai 2012, jusqu’en octobre 2014. Nommé ministre des Finances et du Budget du Sénégal le 17 septembre 2022 par l’ex Président Macky Sall qui l’a conservé dans le gouvernement jusqu’à la fin de son mandat, il était précédemment directeur général du Budget depuis 2014.