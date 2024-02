Noo Lank à Macky Sall : « Ne faites pas tâche dure sur l’histoire de notre pays »

C’est avec grand regret et profonde désolation que le collectif Noo Lank exprime ses vives préoccupations sur la situation actuelle du pays marquée par une violation manifeste des valeurs fondamentales de la République.

Nous pensions depuis le soir du 03 Juillet 2023 que le Sénégal allait enfin s’embarquer dans une marée de stabilité, après la déclaration de la non candidature de Macky Sall. Malheureusement, la réalité s’annonce toute autre ce 3 Février 2023.

Devrions-nous rappeler à Macky Sall qu’en 2012, le peuple Sénégalais, souverain, l’a choisi démocratiquement en tant que leader du pays? Devrions-nous lui rappeler, que l’honneur fait les grands hommes? Que le Sénégal ne relève pas de sa propriété? Qu’aujourd’hui, les Sénégalais ont l’ambition de reprendre ce pouvoir qu’ils lui ont confié en 2012?

Macky Sall, ne faites pas tâche dure sur l’histoire de notre pays, pour préserver cette génération et celles futures. Le Sénégal doit porter tout haut sa voix dans le monde, or ces malversations que vous êtes en train de produire ne nous honore point.

Par ce décret 2024-106 pris le 3 Février 2024, vous avez abrogé la convocation du corps électoral, ce qui consiste à un report sine die de l’élection biaisant le processus électoral pour des motifs fallacieux.

Ce décret en plus d’être illégal, antidémocratique et anticonstitutionnel, est immoral et constitue une véritable menace à la stabilité de la nation sénégalaise.

A 22 jours de l’élection présidentielle au Sénégal vous n’aviez qu’à garantir une bonne organisation, passez le grand legs à votre successeur; vous en avez décidé autrement.

Par cette proposition de loi constitutionnelle, déposée par le groupe parlementaire Wallu (PDS) à l’assemblée nationale, nous rappelant un mauvais souvenir, celui engendré par le regime de PDS, le 23 Juin 2011, notez bien que le « Plus Jamais cela » qu’avait alarmé le peuple Sénégalais vient d’être violé par laquelle proposition, qui annonce des lendemains incertains pour notre pays.

Le collectif Noo Lank s’est depuis longtemps évertué à alerter sur la posture pénombre du groupe parlementaire Wallu (PDS) du fait du dragage des libéraux vers Macky Sall qui est matérialisé aujourd’hui par cette commission d’enquête parlementaire stérile, cette proposition de loi.

Le collectif Noo Lank dénonce ardemment ces attitudes faussaires, que vous prétextez par la proximité idéologique dans l’intention de tromper la population.

Ainsi nous exigeons avec ferveur la tenue de l’élection présidentielle le 25 Février 2024 conformément à la constitution du Sénégal; le collectif No Lank rappelle au président sortant que sa forfaiture ne saurait prospérer.

Nous exigions la libération des détenus politiques ainsi que tous les citoyens arrêtés au courant de la journée du 3 en exerçant leur liberté de faire campagne.

Par ailleurs, la coupure définitive du signal de Walf TV matérialisée par le retrait de sa licence est un sacré coup qui détériore encore plus en réalité l’image de la démocratie sénégalaise, une restriction de plus de la liberté de presse. En sus, le ministre de la télécommunication vient de couper l’internet des données mobiles traduisant ainsi la confiscation de la démocratie et de l’Etat de Droit.

Conscient de cette volonté de Macky Sall de vouloir faire le vide des forces de resistance en vue d’une monarchisation de la République du Sénégal, le collectif Noo Lank lance un appel solennel à toutes les forces citoyennes, sociales et politiques pour se liguer avec les candidats afin de s’opposer à la stratégie d’accaparement des pouvoirs par Macky Sall et exiger la tenue de l’élection présidentielle le 25 Février 2024.