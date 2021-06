Nouveau découpage : Le gouvernement s’explique sans convaincre

A travers un décret daté du 28 mai dernier, le chef de l’Etat Macky Sall a fait de Keur Massar le 46e département du pays. Lors de la 7e édition du « Gouvernement face à la presse », le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome et son collègue Oumar Guèye ont tenté d’expliquer ce nouveau découpage. Mais leurs explications n’ont pas convaincu tout le monde.

Selon le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, la création du département de Keur Massar, va soulager les populations qui vivent dans cette localité. « La départementalisation de Keur Massar va apporter énormément de choses pour les populations. Il y aura un préfet, des sous-préfets et une présence accrue de l’Etat pour prendre en charge les préoccupations des populations dans les différentes zones », a dit le porte-parole du gouvernement face aux journalistes.

A en croire Oumar Gueye, « le gouvernement a reçu instruction du président de la république, Macky Sall, pour que déjà présent, toutes les dispositions soient prises pour donner corps à ce nouveau département en termes de gouvernance au point de vue administratif et autre ».

Le ministre porte-parole du gouvernement a précisé que le pôle urbain de Diamniadio sera une entité autonome.

Pour Felix Antoine Diome le découpage n’est pas une nouveauté au Sénégal.

Le découpage n’impactera pas le droit des électeurs

Ce nouveau découpage fait à quelques mois des élections locales, le 23 janvier 2022, n’impactera pas le droit des électeurs, rassure Antoine Felix Diome. Selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, toutes les mesures sont prises pour garantir aux citoyens leur droit de vote.

« Si quelqu’un doit quitter une circonscription, pour aller dans une autre parce que son lieu de vote est affecté, il ne fait l’objet d’aucun doute que la reddition, qui est de droit, devra l’être. Si un mécanisme est possible pour plus de souplesse dans le cadre de la mise en œuvre et du respect strict du droit des électeurs, il ne fait aucun doute que toutes les garanties sont données pour que nul ne soit léger par rapport à son droit légitime de participer à des élections », a-t-il déclaré.

Le ministre chargé de l’organisation des élections a rappelé, que dans le cadre du Dialogue politique en cours, beaucoup de questions sont déjà évoquées. Et toujours selon Antoine Diome, le Code électoral prévoit pour chaque étape des actes à prendre et qui seront pris le moment venu.

« Concernant la reddition des cartes électorales, je voudrais préciser que nous avons une administration électorale qui a une expérience avérée de l’organisation des élections et une très longue tradition quant à la maîtrise de tout ce qui se rattache à de telles opérations », a rassuré le premier flic du pays.

Mais les explications fournies par les deux ministre n’ont pas convaincu tout le monde. Antoine Diome et Oumar Guèye n’ont fait que rappeler des faits déjà mentionnés dans le décret qui officialise la départementalisation de Keur Massar.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru