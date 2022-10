Nouvelle Equipe gouvernementale et le défi d’un recrutement de talent ministériel ?

Source d’appui : Extraits du Saint Coran S 36 Ya Sin Versets: 1. Ya, Sin. 2. Par le Coran plein de sagesse. 3. Tu (Muhammad) es certes du nombre des messagers, 4. Engagé sur un chemin droit. 5. C’est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, 6. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n’ont pas été avertis: ils sont donc insouciants. Dieu Puissant et Très Miséricordieux, à travers beaucoup des sourates et versets empilés dans le Coran fit part de beaucoup de cas relatifs à l’opportunité et la justesse d’un bon recrutement de talent. Cette pratique de gestion des hommes dans leur environnement, est relatée, au septième siècle dans le Livre Saint. Les directives de ce champ de rectitude et de droiture sont à date épousées et reprises par le Management moderne. La pratique est pour la bonne conduite de sa mission sur terre. Les six versets premiers de la sourate 36 Ya Sin en relief, constituent une illustration. Il s’agit du pilier central, soutenant le recrutement élogieux du Prophète Mohamad (PSL).

Le critère déterminant et explicatif du recrutement par Dieu le Guide Suprême en sa personne Mohamed (PSL) est hors série dans la gamme des unités de mesure de compte et de poids. Le travail de restitution du Saint Livre si ardu auquel le Prophète (PSL) fût attelé, à exécuter à la lettre fût pénible, de surcroit harassant, durement exténuant. Mais combien revalorisant et enthousiaste. L’enjeu de la mission sacrée confiée, justifiait à plus d’un titre le choix d’un modèle de talent et d’excellence de tout ordre. Le Prophète (PSL) du Septième siècle était débarrassé de toute passion, d’orgueil, de suffisance, d’arrogance. Encore moins de souillure, de dartre, de pityriasis, aussi minimes soient ses tâches. Il (PSL) en fut écarté. Au contraire, il incarnait des valeurs hors de portée humaine. Ce qui fit de notre Prophète (PSL) entre autre considération salutaire plein de dignité, de piété, un homme perfectionné hors norme sur mesure divine. Tel choix de recrutement ne pouvait venir que de Dieu le Sage, le Compatissant. Mouhammed (PSL) fût à la hauteur de sa mission. Les effets induits sont au bénéfice des musulmans. Dieu Unique avait raffermi son cœur

Mouhammed (PSL), le Meilleur des Recrutés d’Allah, le Souverain. Il fût sur un droit chemin. Et indiquât la voie aux siens. Les musulmans du monde aspirent à être guidés sur ce chemin droit tracé par Allah, le Généreux et Digne de Louange. Et emprunter voire suivie par cet homme inégalable. Attestant le recrutement sans ambages du Prophète, Serigne Touba a écrit avec éloquence et verve dans ce qui suit extraits des vers du célèbre Khassaide SINDIDI : 47 : « Abreuve-nous ainsi qu’elle dans la source de kawsara donné par toi à celui que tu as choisi d’entre les créatures dans leur totalité !ô mon Dieu ! » 48 : « Celui qui guidait dans le droit chemin l’égaré, qui tuait le mécréant et qui aidait celui qui te craignait, ô mon Dieu ! » 49 :« (J’ai nommé) Muhammad la fine fleur des choisis, notre guide jusqu’au Paradis éternel, le jour du rassemblement, ô mon Dieu! » 50 : « Accorde-lui à jamais et pour toujours bénédiction et salut ainsi qu’à ceux qui le suivent pour le jugement dernier, ô mon Dieu ! ». Les Musulmans, en milliards par le nombre et par la foi, dans leur recueillement et cinq prières quotidiennes, réitèrent leur souhait d’être guidés sur ledit chemin droit. « Sourate 1 Fatiha Versets 6 et 7 ». Amine.

Le Prophète Mohamad (PSL) est le meilleur des créatures, recruté dans une mission ministérielle divine sur terre. Il fût un expert sans égale, en marketing communication à visage humain. Il avait la charge noble et éprouvante de l’Information, l’Education, la Communication (IEC) de la constitution islamique, la code de conduite et feuille de route de l’Islam. Le livre saint qui constitue sa plateforme multidimensionnelle touche tous les domaines. La sourate 36 Ya Sin classée comme le cœur du Saint Coran dans ses premiers annoncent et démontrent l’importance capitale de la mesure voire la justesse du recrutement du Prophète (PSL). La bonne conduite dans l’Esprit du Management des Ressources Humaines de Talent (EMRHT) fait référence au respect des bonnes mœurs et des convenances; à la voie droite, l’éducation, l’aisance dans la manière de se comporter. Cette posture en conformité aux usages; savoir-vivre bienséance, bonnes manières, convenance, décorum .

Mohammad (PSL), Le Meilleur des Recrutés d’Allah incarnat un leadership couvrant tous les caractéristiques et les qualités de leadership, pour une personne recrutée pour parfaire une mission noble confiée. Dés l’avis de certaines sources fort crédibles, Mohamad (PSL) était conscient et attentif. Il était constructeur de la cohésion. Il savait motiver les gens et réaliser des résultats. Mouhammed (PSL), le Meilleur des Recrutés d’Allah à l’unanimité, le monde entier atteste en sa personne noble: Intégrité; Sensibilité spirituelle; Puissance de comprendre; Pouvoir de persuasion; Force de pénétration de l’Ego; Lucidité et profondeur de raisonnement; Grandeur spirituelle; Résonance; Grandeur d’âme; Dévotion absolue; Force émotionnelle; Intuition et l’acuité visuelle; Spontanéité; L’inflexible volonté de dominer; Créativité; Inspiration; Charisme; La foi; Le désir d’auto-amélioration; Responsabilité. La générosité du prophète « PSL » est légendaire et dépasse l’entendement. Mouhammed (PSL), le Meilleur des Recrutés d’Allah l’a arboré telles qualités indispensables et caractéristiques spécifiques de leadership. Ainsi a-t il bien mené la mission confié. Le Saint Coran dans beaucoup de versets atteste que ce succès est au bénéfice de l’univers.

La base de référence et la source d’appui sont en adéquation avec le texte ci -bas. Le contenu attire sur l’attention particulière à prêter sur le poste ministériel confié sur des bases crédibles ? Tout ministre recruté dans l’ampleur de sa mission, est le cheval de proue face aux défis auxquels sont confrontés : les populations en désarroi. Son cabinet ministériel est un terreau fertile de revalorisation et/ou réutilisation des ressources humaines, dans la résolution de leurs problèmes latents. Les doléances pour leur suivie sont vivement exprimées. Les jeunes bras vigoureux et constructeurs du Sénégal sont en désarroi et vivent le mirage de l’émigration clandestine. Les effets attendus du nouvel attelage gouvernemental dans les services à la nation sont la pratique de l’aptitude apte à bien exercer la tâche ministérielle. Les retombées de leur doigté managérial doivent refléter la lueur d’un Sénégal Emergent. Un cadre multidimensionnel fort opérationnel où il fait bon d’y exercer tous les talents professionnels. Et d’endiguer malgré les chocs exogènes ou endogènes.

Puisse l’équipe gouvernementale, née suite à l’installation de la quatorzième législature s’inspirer de l’essence de ce qui précède, au bénéfice du peuple sénégalais sans exclusivité. Il y va du doigté du Premier Ministre Amadou BA. Le terreau d’application est fertile. La route du Projet Sénégal Emergent est tracée. Ce dessein national, est à date présenté en mode fast track, comme mesure d’accompagnement par l’auteur lui-même : le Président de la République. Le travail est aux ministres recrutés pour leur engagement à la vision et la politique du Chef de l’Etat en exercice de son deuxième mandat. La qualité, l’expertise, l’expérience, la créativité, la dextérité managériale, l’innovation doivent être promues exercer sous évaluation et contrôle. Lesquels atouts de doigté multiforme au service du pays sont certes à aiguiser avec rigueur. Le contexte digital est une opportunité pour valoriser et utiliser le talent des jeunes. La population attend une approche à visage humain dans les missions ministérielles. L’abord de proximité est payant. Elle permet de cerner les déterminants de la demande sociale et de faire entrevoir les issues heureuses dans un état de Droit.

Serigne Saliou Fall,

Président du Directoire Scientifique du parti politique dénommé : Mouvement pour la Démocratie et la Citoyenneté « MDC ».

Mbacké le 11 Octobre 2022.