Nouvelle saisie de cocaïne au port de Dakar, 3 personnes arrêtées

La douane a mis la main sur 4 Kg de cocaïne conditionnés en plaquettes d’un kilogramme chacune au port de Dakar. L’opération a été effectuée, hier mercredi 14 août, au Port autonome de Dakar, plus précisément au Môle1.

L’information est donnée par le bureau des relations publiques et de la communication de la direction générale des Douanes.

Un dispositif d’investigation a été aussitôt mis en place par la Douane et l’Ocrtis, pour s’assurer qu’aucune autre quantité n’est dissimulée ou cachée dans les environs immédiats du lieu de la découverte.

Une opération au cours de laquelle 3 personnes ont été appréhendées puis placées en garde à vue en attendant leur déferrement au parquet dans les prochains jours.

Cependant, les services de communication de la Douane informent que les investigations se poursuivent en parfaite synergie d’actions avec les autres structures compétentes en la matière.

Pour rappel, une double saisie de 1036 kilogrammes de cocaïne avait été faite au même endroit les 27 et 29 juin dernier.