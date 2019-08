Hajj 2019 : Des Anglais traversent 17 pays pour rallier La Mecque à vélo

Huit Britanniques sont arrivés en Arabie saoudite, samedi, à bicyclette, après un voyage de deux mois pour accomplir le pèlerinage. Selon le journal local Okaz, les Médinois ont scandé «Tala’ al Badru ’Alayna», accueillant les pèlerins britanniques qui ont éclaté en sanglots et remercié Allah à leur arrivée, après un voyage de 6.500

La chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya a rapporté que les pèlerins britanniques sont venus de leur pays à bicyclette, après être passés par 17 pays pour se rendre dans le Royaume pour un voyage de deux mois. Le chef de l’équipe des pèlerins, Taher Akhtar, aurait déclaré : Le voyage est spirituel et, malgré ses difficultés, il reste l’un des voyages les plus merveilleux. »

Akhtar a souligné les difficultés rencontrées par son équipe pendant le voyage, notamment les fluctuations météorologiques, la pluie, les tempêtes, l’humidité et le manque d’oxygène, ainsi que les routes en dur, les animaux et les serpents. Les pèlerins britanniques achèveront leur voyage de Médine à La Mecque pour commencer à accomplir le Hajj.

Le 13 juillet, le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a reçu les huit Britanniques après leur arrivée à Istanbul, en route pour la Mecque. La réunion a eu lieu avec la délégation de huit personnes au palais de Dolmabahçe à Istanbul. La délégation a pris une photo commémorative avec le Président Erdogan.

Plus tôt samedi, l’Arabie saoudite a annoncé l’arrivée de plus de 1,5 million de personnes dans le pays pour accomplir le pèlerinage.