Port de Dakar: Le poste 14 du mole 1 fermé pour 10 mois

Le poste 14 du mole 1 sera fermé pour une période de 10mois, le temps que le bateau Africa Mercy sera au quai.

Ce poste est le lieu où transitent toutes les importations d’oignons et de pommes de terre. La révélation a été faite par Aboubacar Sadikh Bèye, directeur général du Port de Dakar, ce mercredi, lors de la cérémonie d’accueil du bateau hôpital.

« Les services du Port, depuis un an, en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale ont tout mis en œuvre pour que durant les dix mois que Africa Mercy fera au poste 14 du Port de Dakar se déroulent dans les meilleures conditions. Et pendant 10 mois, ce poste sera immobilisé pour la bonne cause », a annoncé le directeur du Port de Dakar. Qui considère que le séjour de « Africa Mercy » au Sénégal est événement dont tous les portuaires sont extrêmement fiers. « Nous considérons ce privilège comme une contribution à une action de grande envergure. Les portuaires vont déployés leur ingéniosité pour permettre d’accoster. L’ensemble des portuaires feront pour faciliter le séjour des malades sur le bateau « Africa Mercy » au niveau de ce poste », a ajouté M. Bèye.